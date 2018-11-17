|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 лис, 2018 19:43
clientage написав: Flamingo написав:
2. Можно разместить на полгода и бесплатно карту взять на 2 (Голду)
У Голды ежегодная абонка! Вот если на момент снятия абонки у вас не будет действующих депо достаточного обЪёма, то... ну вы понимаете? Так шо не расслабляйтесь
У дворічної ж немає абонплати, якщо була достатня сума.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2607
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 339 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 лис, 2018 19:50
klug написав: clientage написав: Flamingo написав:
2. Можно разместить на полгода и бесплатно карту взять на 2 (Голду)
У Голды ежегодная абонка! Вот если на момент снятия абонки у вас не будет действующих депо достаточного обЪёма, то... ну вы понимаете? Так шо не расслабляйтесь
У дворічної ж немає абонплати, якщо була достатня сума.
да, шото попппутал я
В тарифах указано:
протягом строку дії картки на ім`я власника рахунку1:
Голды ж на 3 года щас выпускают
Платина -- на год, ото я уже и приготовился
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26328
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2094 раз.
- Подякували: 2991 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 18 лис, 2018 20:23
clientage написав:
Голды ж на 3 года щас выпускают
на 3?? в тарифах - 2 года бесплатная ...
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1185
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 18 лис, 2018 20:32
la9 написав: clientage написав:
Голды ж на 3 года щас выпускают
на 3?? в тарифах - 2 года бесплатная ...
ага, на 2
Шустов -- неправильный каняк какой-то, резкость тока падает
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26328
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2094 раз.
- Подякували: 2991 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 18 лис, 2018 21:01
la9 написав:
Скажите, если занести более 150К - что устроит банку в качестве подтверждения?
До лимона особо ничего не требуют, после стандартно - справка о зарплате или декларация о доходах
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8376
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 248 раз.
- Подякували: 1151 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|