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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 11:45
Скажите, а какая средняя, за весь срок, грязная ставка по Новоричному?
Додано: Пон 19 лис, 2018 12:21
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Додано: Пон 19 лис, 2018 12:21
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