Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 11:45
Скажите, а какая средняя, за весь срок, грязная ставка по Новоричному?
la9
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Додано: Пон 19 лис, 2018 12:21
la9 написав:
Скажите, а какая средняя, за весь срок, грязная ставка по Новоричному?
17,86%.
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jay2004
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Додано: Пон 19 лис, 2018 12:21
la9 написав:
Скажите, а какая средняя, за весь срок, грязная ставка по Новоричному?
17.86
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Додано: Пон 19 лис, 2018 13:26
Коллеги! Объясните, в двух словах, каков порядок отоваривания бонусов? Каждый месяц или по достижении определенного кол-ва. На примере Сильпо, мобилки, например...
Спасибо
la9
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Додано: Пон 19 лис, 2018 13:32
la9 написав:
Коллеги! Объясните, в двух словах, каков порядок отоваривания бонусов? Каждый месяц или по достижении определенного кол-ва. На примере Сильпо, мобилки, например...
Спасибо
Да как хотите, но с учетом ограничений программы
Тут все красиво описано
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... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 19 лис, 2018 13:32
la9 написав:
Коллеги! Объясните, в двух словах, каков порядок отоваривания бонусов? Каждый месяц или по достижении определенного кол-ва. На примере Сильпо, мобилки, например...
Спасибо
по мере появления у вас нужного кол-ва баллов на обмен на какой то фантик.
но наиборлее ликвидные фантики обычно в дефиците ...
в пятницу появилось комфи - через час уже небыло ...
поплняхи есть всегда
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Додано: Пон 19 лис, 2018 13:46
IMPRINTER
а начисляются бонусы ежемесячно банком?
Комфи?? Хм, а тут
https://bonus.eximb.com/#how_to_become_a_member
, по ходу, не все партнеры, комфи нет...
la9
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Додано: Пон 19 лис, 2018 13:53
начисляются через пару дней после операции, это типа предельный срок 30 дней указан
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IMPRINTER
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