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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 537538539540

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 11:45

Скажите, а какая средняя, за весь срок, грязная ставка по Новоричному?
la9
 
Повідомлень: 1190
З нами з: 02.07.09
Подякував: 194 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:21

  la9 написав:Скажите, а какая средняя, за весь срок, грязная ставка по Новоричному?


17,86%.
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jay2004
 
Повідомлень: 1453
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Подякував: 41 раз.
Подякували: 114 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:21

  la9 написав:Скажите, а какая средняя, за весь срок, грязная ставка по Новоричному?

17.86
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:26

Коллеги! Объясните, в двух словах, каков порядок отоваривания бонусов? Каждый месяц или по достижении определенного кол-ва. На примере Сильпо, мобилки, например...
Спасибо
la9
 
Повідомлень: 1190
З нами з: 02.07.09
Подякував: 194 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:32

  la9 написав:Коллеги! Объясните, в двух словах, каков порядок отоваривания бонусов? Каждый месяц или по достижении определенного кол-ва. На примере Сильпо, мобилки, например...
Спасибо

Да как хотите, но с учетом ограничений программы
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... делайте хоть что-нибудь!
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Подякував: 2095 раз.
Подякували: 2994 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:32

  la9 написав:Коллеги! Объясните, в двух словах, каков порядок отоваривания бонусов? Каждый месяц или по достижении определенного кол-ва. На примере Сильпо, мобилки, например...
Спасибо


по мере появления у вас нужного кол-ва баллов на обмен на какой то фантик.
но наиборлее ликвидные фантики обычно в дефиците ...
в пятницу появилось комфи - через час уже небыло ...
поплняхи есть всегда
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:46

IMPRINTER а начисляются бонусы ежемесячно банком?
Комфи?? Хм, а тут https://bonus.eximb.com/#how_to_become_a_member , по ходу, не все партнеры, комфи нет...
la9
 
Повідомлень: 1190
З нами з: 02.07.09
Подякував: 194 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:53

  la9 написав:IMPRINTER а начисляются бонусы ежемесячно банком?
Комфи?? Хм, а тут https://bonus.eximb.com/#how_to_become_a_member , по ходу, не все партнеры, комфи нет...


начисляются через пару дней после операции, это типа предельный срок 30 дней указан
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IMPRINTER
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Повідомлень: 35398
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5631 раз.
 
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  #<1 ... 537538539540
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