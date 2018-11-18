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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 11:45
Скажите, а какая средняя, за весь срок, грязная ставка по Новоричному?
Додано: Пон 19 лис, 2018 12:21
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Додано: Пон 19 лис, 2018 12:21
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Додано: Пон 19 лис, 2018 13:26
Коллеги! Объясните, в двух словах, каков порядок отоваривания бонусов? Каждый месяц или по достижении определенного кол-ва. На примере Сильпо, мобилки, например...
Спасибо
Додано: Пон 19 лис, 2018 13:32
Да как хотите, но с учетом ограничений программы
Тут все красиво описано
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 19 лис, 2018 13:32
по мере появления у вас нужного кол-ва баллов на обмен на какой то фантик.
но наиборлее ликвидные фантики обычно в дефиците ...
в пятницу появилось комфи - через час уже небыло ...
поплняхи есть всегда
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Додано: Пон 19 лис, 2018 13:46
IMPRINTER а начисляются бонусы ежемесячно банком?
Комфи?? Хм, а тут
Додано: Пон 19 лис, 2018 13:53
начисляются через пару дней после операции, это типа предельный срок 30 дней указан
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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