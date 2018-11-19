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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 539540541542>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:02

  la9 написав:По тарифам п.16 https://eximb.com/upload/app_links/tari ... -cards.pdf и https://eximb.com/upload/app_links/tari ... -cards.pdf - снимаются по картам Visa Affinity Smart... Что за зверь? Я так понимаю Visa Affinity Smart и Visa Classic "Разом за життя", Visa Gold PayWave, Visa Classic PayWave - должны быть разными картами? Или Visa Affinity Smart - это некое собирательное название всех Виз?

С Симой интересно дружить начиная с платины.
А ниже платины (то есть голд) - это обычное нищебродство на уровне таси, идеи, моно
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:51

  greenozon написав:
  clientage написав:Залейте полляма+, получите в подарок Визу Платину с КБ-5% на всьоо


абослютно найкраща пропозиція по всій БСУ! :)
і за відносно невеликі гроши

ну я бы не сказал что за не большие деньги.
какая разница по депо между эксимом и другими банками? тем же укргазом например.
при сумме под фонд за год хорошая дельта получается.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:06

  mephala написав:
  greenozon написав:
  clientage написав:Залейте полляма+, получите в подарок Визу Платину с КБ-5% на всьоо


абослютно найкраща пропозиція по всій БСУ! :)
і за відносно невеликі гроши

ну я бы не сказал что за не большие деньги.
какая разница по депо между эксимом и другими банками? тем же укргазом например.
при сумме под фонд за год хорошая дельта получается.

Нету дельты при доллар депо.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:42

  kreuz написав:Нету дельты при доллар депо.

да ну?
укргаз дает 5% по евро и баксу на год.
сима меньше 3% по евро и 4% по баксу на год.
совсем дельты нету =)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:45

  mephala написав:
  kreuz написав:Нету дельты при доллар депо.

да ну?
укргаз дает 5% по евро и баксу на год.
сима меньше 3% по евро и 4% по баксу на год.
совсем дельты нету =)

Чомусь Сімі грн потрібна...і тільки на півроку.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:50

Квесторе_поверніться
по гривне да - одно из лучших предложений. правда закинуть нужно лямчик - и дадут 18%
Востаннє редагувалось mephala в Пон 19 лис, 2018 19:54, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:54

  mephala написав:
  kreuz написав:Нету дельты при доллар депо.

да ну?
укргаз дает 5% по евро и баксу на год.
сима меньше 3% по евро и 4% по баксу на год.
совсем дельты нету =)

Занесіть на півроку під 5% у Сіму, потім потім повернете у Газ, якщо захочете.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:58

  Квесторе_поверніться написав:Чомусь Сімі грн потрібна...і тільки на півроку.

Тут ці акції майже щорічні (пропустили раз чи два у кризу): то Новорічний, то Різдвяна зірка. Практично кожного разу на півроку і без пролонгації.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:59

Re: Укрексiмбанк

знать бы какие будут %% через пол года. а то можно будет потом сидеть у разбитого корыта.
кстати газбанк на сумме выше 20К баксов дает 5,25% на год.
так что дельта будет даже с новогодним.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:07

А вывод на коммуналь поламался
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