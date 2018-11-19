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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:02
С Симой интересно дружить начиная с платины.
А ниже платины (то есть голд) - это обычное нищебродство на уровне таси, идеи, моно
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Додано: Пон 19 лис, 2018 18:51
greenozon написав: clientage написав:
Залейте полляма+, получите в подарок Визу Платину с КБ-5% на всьоо
абослютно найкраща пропозиція по всій БСУ!
і за відносно невеликі гроши
ну я бы не сказал что за не большие деньги.
какая разница по депо между эксимом и другими банками? тем же укргазом например.
при сумме под фонд за год хорошая дельта получается.
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mephala
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Додано: Пон 19 лис, 2018 19:06
mephala написав: greenozon написав: clientage написав:
Залейте полляма+, получите в подарок Визу Платину с КБ-5% на всьоо
абослютно найкраща пропозиція по всій БСУ!
і за відносно невеликі гроши
ну я бы не сказал что за не большие деньги.
какая разница по депо между эксимом и другими банками? тем же укргазом например.
при сумме под фонд за год хорошая дельта получается.
Нету дельты при доллар депо.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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kreuz
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Додано: Пон 19 лис, 2018 19:42
kreuz написав:
Нету дельты при доллар депо.
да ну?
укргаз дает 5% по евро и баксу на год.
сима меньше 3% по евро и 4% по баксу на год.
совсем дельты нету =)
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mephala
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Додано: Пон 19 лис, 2018 19:45
mephala написав: kreuz написав:
Нету дельты при доллар депо.
да ну?
укргаз дает 5% по евро и баксу на год.
сима меньше 3% по евро и 4% по баксу на год.
совсем дельты нету =)
Чомусь Сімі грн потрібна...і тільки на півроку.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 19:50
Квесторе_поверніться
по гривне да - одно из лучших предложений. правда закинуть нужно лямчик - и дадут 18%
Востаннє редагувалось mephala
в Пон 19 лис, 2018 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 19:54
mephala написав: kreuz написав:
Нету дельты при доллар депо.
да ну?
укргаз дает 5% по евро и баксу на год.
сима меньше 3% по евро и 4% по баксу на год.
совсем дельты нету =)
Занесіть на півроку під 5% у Сіму, потім потім повернете у Газ, якщо захочете.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 19:58
Квесторе_поверніться написав:
Чомусь Сімі грн потрібна...і тільки на півроку.
Тут ці акції майже щорічні (пропустили раз чи два у кризу): то Новорічний, то Різдвяна зірка. Практично кожного разу на півроку і без пролонгації.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 19:59
знать бы какие будут %% через пол года. а то можно будет потом сидеть у разбитого корыта.
кстати газбанк на сумме выше 20К баксов дает 5,25% на год.
так что дельта будет даже с новогодним.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 20:07
А вывод на коммуналь поламался
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