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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 539540541542

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:09

  mephala написав:
  kreuz написав:Нету дельты при доллар депо.

да ну?
укргаз дает 5% по евро и баксу на год.
сима меньше 3% по евро и 4% по баксу на год.
совсем дельты нету =)

Укрсим более одного года(до 10лет)- 4,7%, а если второй депозит будет -4,9%. Дату окончания можно выбирать любую. Пополнение 30% от первоначального.
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... assic-term
lel
 
Повідомлень: 1788
З нами з: 10.12.13
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  #<1 ... 539540541542
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