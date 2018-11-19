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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 20:09
mephala написав: kreuz написав:
Нету дельты при доллар депо.
да ну?
укргаз дает 5% по евро и баксу на год.
сима меньше 3% по евро и 4% по баксу на год.
совсем дельты нету =)
Укрсим более одного года(до 10лет)- 4,7%, а если второй депозит будет -4,9%. Дату окончания можно выбирать любую. Пополнение 30% от первоначального.https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... assic-term
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lel
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