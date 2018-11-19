Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 20:09
mephala написав: kreuz написав:
Нету дельты при доллар депо.
да ну?
укргаз дает 5% по евро и баксу на год.
сима меньше 3% по евро и 4% по баксу на год.
совсем дельты нету =)
Укрсим более одного года(до 10лет)- 4,7%, а если второй депозит будет -4,9%. Дату окончания можно выбирать любую. Пополнение 30% от первоначального.
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... assic-term
lel
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Додано: Пон 19 лис, 2018 20:44
Фантом написав:
Потому что Вы не там смотрите. Они все есть на главной странице, просто нужно прокрутить вниз немного.
https://bonus.eximb.com/
Лично у меня на этой странице нет ни комфи, ни сильпо, упоминавшихся здесь ранее...
la9
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Додано: Пон 19 лис, 2018 20:56
lel написав: mephala написав: kreuz написав:
Нету дельты при доллар депо.
да ну?
укргаз дает 5% по евро и баксу на год.
сима меньше 3% по евро и 4% по баксу на год.
совсем дельты нету =)
Укрсим более одного года(до 10лет)- 4,7%, а если второй депозит будет -4,9%. Дату окончания можно выбирать любую. Пополнение 30% от первоначального.
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... assic-term
Хіба буде 4.9? +0,2 до Класичного не дають за другий депо
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Додано: Пон 19 лис, 2018 20:58
+0,2% ще дають за зарплатну картку в Сіми.
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 19 лис, 2018 21:25
klug написав: mephala написав: kreuz написав:
Нету дельты при доллар депо.
да ну?
укргаз дает 5% по евро и баксу на год.
сима меньше 3% по евро и 4% по баксу на год.
совсем дельты нету =)
Занесіть на півроку під 5% у Сіму, потім потім повернете у Газ, якщо захочете.
Именно. Ради платинового бонуса можно.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
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Додано: Пон 19 лис, 2018 21:28
mephala написав:
знать бы какие будут %% через пол года. а то можно будет потом сидеть у разбитого корыта.
кстати газбанк на сумме выше 20К баксов дает 5,25% на год.
так что дельта будет даже с новогодним.
Рисковано такой перелимит на год открывать.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
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Додано: Пон 19 лис, 2018 21:32
mephala написав: kreuz написав:
Нету дельты при доллар депо.
да ну?
укргаз дает 5% по евро и баксу на год.
сима меньше 3% по евро и 4% по баксу на год.
совсем дельты нету =)
И че?
Альфа-Банк даёт 6.5% по депо на три
Только не надо рассказов о супер надёжности укр госов
Надёжность всех банков Украины одинакова
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Пон 19 лис, 2018 21:37
la9 написав: Фантом написав:
Потому что Вы не там смотрите. Они все есть на главной странице, просто нужно прокрутить вниз немного.
https://bonus.eximb.com/
Лично у меня на этой странице нет ни комфи, ни сильпо, упоминавшихся здесь ранее...
сільпо має бути
https://prnt.sc/lkdsmj
greenozon
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Додано: Пон 19 лис, 2018 21:57
wolt450 написав:
Хіба буде 4.9? +0,2 до Класичного не дають за другий депо
Толком не знаю. У меня 2-4 депо с надбавкой 0,2%. Программа нарисовала.
Для меня это было не принципиально, приятная неожиданность.
lel
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