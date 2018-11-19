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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 539540541542

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:09

  mephala написав:
  kreuz написав:Нету дельты при доллар депо.

да ну?
укргаз дает 5% по евро и баксу на год.
сима меньше 3% по евро и 4% по баксу на год.
совсем дельты нету =)

Укрсим более одного года(до 10лет)- 4,7%, а если второй депозит будет -4,9%. Дату окончания можно выбирать любую. Пополнение 30% от первоначального.
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... assic-term
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:44

  Фантом написав:
  la9 написав:Скажите, а можно где-то увидеть всех партнеров по обмену бонусов? Народ пишет о сильпо, комфи, а здесь https://bonus.eximb.com/#how_to_become_a_member таковых нет :(


Потому что Вы не там смотрите. Они все есть на главной странице, просто нужно прокрутить вниз немного.
https://bonus.eximb.com/

Лично у меня на этой странице нет ни комфи, ни сильпо, упоминавшихся здесь ранее...
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:56

  lel написав:
  mephala написав:
  kreuz написав:Нету дельты при доллар депо.

да ну?
укргаз дает 5% по евро и баксу на год.
сима меньше 3% по евро и 4% по баксу на год.
совсем дельты нету =)

Укрсим более одного года(до 10лет)- 4,7%, а если второй депозит будет -4,9%. Дату окончания можно выбирать любую. Пополнение 30% от первоначального.
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... assic-term

Хіба буде 4.9? +0,2 до Класичного не дають за другий депо
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:58

+0,2% ще дають за зарплатну картку в Сіми.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:25

  klug написав:
  mephala написав:
  kreuz написав:Нету дельты при доллар депо.

да ну?
укргаз дает 5% по евро и баксу на год.
сима меньше 3% по евро и 4% по баксу на год.
совсем дельты нету =)

Занесіть на півроку під 5% у Сіму, потім потім повернете у Газ, якщо захочете.

Именно. Ради платинового бонуса можно.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:28

  mephala написав:знать бы какие будут %% через пол года. а то можно будет потом сидеть у разбитого корыта.
кстати газбанк на сумме выше 20К баксов дает 5,25% на год.
так что дельта будет даже с новогодним.

Рисковано такой перелимит на год открывать.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:32

  mephala написав:
  kreuz написав:Нету дельты при доллар депо.

да ну?
укргаз дает 5% по евро и баксу на год.
сима меньше 3% по евро и 4% по баксу на год.
совсем дельты нету =)

И че?
Альфа-Банк даёт 6.5% по депо на три
Только не надо рассказов о супер надёжности укр госов
Надёжность всех банков Украины одинакова
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:37

  la9 написав:
  Фантом написав:
  la9 написав:Скажите, а можно где-то увидеть всех партнеров по обмену бонусов? Народ пишет о сильпо, комфи, а здесь https://bonus.eximb.com/#how_to_become_a_member таковых нет :(


Потому что Вы не там смотрите. Они все есть на главной странице, просто нужно прокрутить вниз немного.
https://bonus.eximb.com/

Лично у меня на этой странице нет ни комфи, ни сильпо, упоминавшихся здесь ранее...


сільпо має бути

https://prnt.sc/lkdsmj
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:57

  wolt450 написав:Хіба буде 4.9? +0,2 до Класичного не дають за другий депо

Толком не знаю. У меня 2-4 депо с надбавкой 0,2%. Программа нарисовала. :D Для меня это было не принципиально, приятная неожиданность.
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  kreuz написав:
  mephala написав:знать бы какие будут %% через пол года. а то можно будет потом сидеть у разбитого корыта.
кстати газбанк на сумме выше 20К баксов дает 5,25% на год.
так что дельта будет даже с новогодним.

Рисковано такой перелимит на год открывать.

Да занесите уже 100К, и заплатить за эту карту 1050грн вместо бесплатного. И никакого перелимита.
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