Додано: Вів 20 лис, 2018 07:08
M-Audio написав: kreuz написав: mephala написав:
знать бы какие будут %% через пол года. а то можно будет потом сидеть у разбитого корыта.
кстати газбанк на сумме выше 20К баксов дает 5,25% на год.
так что дельта будет даже с новогодним.
Рисковано такой перелимит на год открывать.
Да занесите уже 100К, и заплатить за эту карту 1050грн вместо бесплатного. И никакого перелимита.
Я уже. То я в УГБ стоко давать не хочу. В Симе как раз на меньших сроках выше ставки, тут с этим проще.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/