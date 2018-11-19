Додано: Вів 20 лис, 2018 10:03

lel написав: wolt450 написав: Хіба буде 4.9? +0,2 до Класичного не дають за другий депо Хіба буде 4.9? +0,2 до Класичного не дають за другий депо

Толком не знаю. У меня 2-4 депо с надбавкой 0,2%. Программа нарисовала. Для меня это было не принципиально, приятная неожиданность. Толком не знаю. У меня 2-4 депо с надбавкой 0,2%. Программа нарисовала.Для меня это было не принципиально, приятная неожиданность.

M-Audio написав: Да занесите уже 100К, и заплатить за эту карту 1050грн вместо бесплатного. И никакого перелимита. Да занесите уже 100К, и заплатить за эту карту 1050грн вместо бесплатного. И никакого перелимита.

Бонуси до процентних ставок за вкладами «Класичний строковий», «Прибутковий строковий», «Накопичувальний строковий» та «Класичний»Розмір процентної ставки збільшується при переукладанні/пролонгації договорів банківських вкладів на новий термін*, а також при встановленні чергової процентної ставки на наступний період за договорами зі строком залучення вкладів від 368 до 3650 днів, та при первинному розміщенні вкладу пенсіонером, який отримує пенсію через АТ «Укрексімбанк», або військовим пенсіонером, моряком, держателем міжнародної платіжної картки Visa Infinite та MasterCard World Elite, емітованих АТ «Укрексімбанк», або клієнтом-працівником підприємства, на якому АТ «Укрексімбанк» реалізовано зарплатний проект.вопрос был несколько в другом. при наличии 500К грн в эквиваленте можно сделать следующее:1) отнести все симе и получить бесплатно платину и заплатить самому за страховку (выше писали что самому покупать выгоднее страховку по голдовой карте)2) симе отнести эквивалент 100К купив за 1000 грн платину с страховкой а остальное отнести в другой банк под проценты повыше.какая схема даст больше на выходе в этом и была суть.