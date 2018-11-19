Додано: Вів 20 лис, 2018 14:01

greenozon написав: чому питаюсь - бо думав що спрацює варіант 2, але менеджер в банку сьогодні запевнила що лише №1 чому питаюсь - бо думав що спрацює варіант 2, але менеджер в банку сьогодні запевнила що лише №1

Примушуйте їх при вас відкривати і читати тарифи.ст.5 примітка 1.Мені у відділенні стверджували, до безкоштовних Голд не буває і найдешевша 325 грн. Примусив відкрити тарифи, менеджер, переможним виразом обличчя, показує мені стовпчик з голдами на рік. У відповідь, показую їй стовпчик з голдами на 2 роки. Вона починає мені розповідати байку, що такого пластику немає у наявності, що їм приходять відмови і т.д. Потім каже, що можна спробувати замовити - наполягаю на замовленні. Після цього 2 рази прибігав представник карткового відділу і з'ясовувала у менеджера, що це за картка і чи є така у тарифах. У результаті, за півгодини вони удвох знайшли, як її правильно замовити. Тарифів не знають, кваліфікація 0.Був у мене і гірший випадок: приніс їм долари (значно більше) і євро (менше). Кажу, що сума вкладу у доларах дозолить відкрити мені ось такі картки і у євро, і у доларах, оформлюйте вклади, замовляйте картки. Курка починає оформлювати, каже, що для євро не вистачає суми вкладу для безкоштовного оформлення картки. Я їй кажу, що 2 вклади загалом будуть перевищувати мінімальну потрібну суму у кілька разів, що згідно тарифів потрібно враховувати обидва вклади, що їй потрібно відкрити тарифи і самій у цьому переконатися. Вона мені відповідає, що не перший рік тут працює і знає тарифи на пам'ять. У результаті, курка мовчки, дивлячись мені у очі, спочатку оформила менший вклад, списала з рахунку комісію за випуск однієї з карток, а потім оформила більший вклад і вже безкоштовно картку до нього.Від величезного скандалу у курнику їх врятувало лише те, що списану за випуск картки комісію, я побачив у виписці лише за півроку і щось доводити уже не мало сенсу. Але будьте обережні, слідкуйте за тим, що, як і у якому порядку вони роблять, бо це нелякана некомпетентне болото. Абсолютно кожного разу вони показують, що їх знання обмежуються випуском зарплатних карток і оформленням депозитів на мінімальну суму.