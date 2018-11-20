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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 541542543544

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:39

Re: Укрексiмбанк

  KIM30 написав:Ви не до того менеджера потрапили.


а спробуй попади до кого хочеш - як лехтронна черга...
ніколи не знаєш куди попадеш!

Дякую усім, хто пояснив ситуацію, буду підковувати навик ораторського мистецтва наступного місяця!

До речі забув згадати - ліміту 150К на "Новорічний" як такого нема.
єдине, якщо в місяць занесете більше - попросять бумажки "откуда дєньгі Зін" :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 22:07

  greenozon написав:До речі забув згадати - ліміту 150К на "Новорічний" як такого нема.
єдине, якщо в місяць занесете більше - попросять бумажки "откуда дєньгі Зін" :)

Власне, так тут і звучало, лише одній людині тут сказали, що з документами треба приходити від мільйона (я так розумію, що на практиці він не перевіряв). Ніхто не хоче гратися з тими папірцями, тому завозимо менше "негласного" ліміту.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 07:48

  klug написав:
  greenozon написав:До речі забув згадати - ліміту 150К на "Новорічний" як такого нема.
єдине, якщо в місяць занесете більше - попросять бумажки "откуда дєньгі Зін" :)

Власне, так тут і звучало, лише одній людині тут сказали, що з документами треба приходити від мільйона (я так розумію, що на практиці він не перевіряв). Ніхто не хоче гратися з тими папірцями, тому завозимо менше "негласного" ліміту.

Я казав і на практиці перевірив, ніяких документів не хотіли
Haza
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 09:47

  Haza написав:
  klug написав:
  greenozon написав:До речі забув згадати - ліміту 150К на "Новорічний" як такого нема.
єдине, якщо в місяць занесете більше - попросять бумажки "откуда дєньгі Зін" :)

Власне, так тут і звучало, лише одній людині тут сказали, що з документами треба приходити від мільйона (я так розумію, що на практиці він не перевіряв). Ніхто не хоче гратися з тими папірцями, тому завозимо менше "негласного" ліміту.

Я казав і на практиці перевірив, ніяких документів не хотіли

Киев?
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:18

  Haza написав:
  klug написав:
  greenozon написав:До речі забув згадати - ліміту 150К на "Новорічний" як такого нема.
єдине, якщо в місяць занесете більше - попросять бумажки "откуда дєньгі Зін" :)

Власне, так тут і звучало, лише одній людині тут сказали, що з документами треба приходити від мільйона (я так розумію, що на практиці він не перевіряв). Ніхто не хоче гратися з тими папірцями, тому завозимо менше "негласного" ліміту.

Я казав і на практиці перевірив, ніяких документів не хотіли



В центральном отделении в Киеве требуют бумажки от 150 тыс., проверил на себе. Если бумажки устраивают, то никаких проблем нет.
antey718
 
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