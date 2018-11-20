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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лис, 2018 21:39
KIM30 написав:
Ви не до того менеджера потрапили.
а спробуй попади до кого хочеш - як лехтронна черга...
ніколи не знаєш куди попадеш!
Дякую усім, хто пояснив ситуацію, буду підковувати навик ораторського мистецтва наступного місяця!
До речі забув згадати - ліміту 150К на "Новорічний" як такого нема.
єдине, якщо в місяць занесете більше - попросять бумажки "откуда дєньгі Зін"
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greenozon
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Додано: Вів 20 лис, 2018 22:07
greenozon написав:
До речі забув згадати - ліміту 150К на "Новорічний" як такого нема.
єдине, якщо в місяць занесете більше - попросять бумажки "откуда дєньгі Зін"
Власне, так тут і звучало, лише одній людині тут сказали, що з документами треба приходити від мільйона (я так розумію, що на практиці він не перевіряв). Ніхто не хоче гратися з тими папірцями, тому завозимо менше "негласного" ліміту.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 07:48
klug написав: greenozon написав:
До речі забув згадати - ліміту 150К на "Новорічний" як такого нема.
єдине, якщо в місяць занесете більше - попросять бумажки "откуда дєньгі Зін"
Власне, так тут і звучало, лише одній людині тут сказали, що з документами треба приходити від мільйона (я так розумію, що на практиці він не перевіряв). Ніхто не хоче гратися з тими папірцями, тому завозимо менше "негласного" ліміту.
Я казав і на практиці перевірив, ніяких документів не хотіли
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Додано: Сер 21 лис, 2018 09:47
Haza написав: klug написав: greenozon написав:
До речі забув згадати - ліміту 150К на "Новорічний" як такого нема.
єдине, якщо в місяць занесете більше - попросять бумажки "откуда дєньгі Зін"
Власне, так тут і звучало, лише одній людині тут сказали, що з документами треба приходити від мільйона (я так розумію, що на практиці він не перевіряв). Ніхто не хоче гратися з тими папірцями, тому завозимо менше "негласного" ліміту.
Я казав і на практиці перевірив, ніяких документів не хотіли
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Додано: Сер 21 лис, 2018 10:18
Haza написав: klug написав: greenozon написав:
До речі забув згадати - ліміту 150К на "Новорічний" як такого нема.
єдине, якщо в місяць занесете більше - попросять бумажки "откуда дєньгі Зін"
Власне, так тут і звучало, лише одній людині тут сказали, що з документами треба приходити від мільйона (я так розумію, що на практиці він не перевіряв). Ніхто не хоче гратися з тими папірцями, тому завозимо менше "негласного" ліміту.
Я казав і на практиці перевірив, ніяких документів не хотіли
В центральном отделении в Киеве требуют бумажки от 150 тыс., проверил на себе. Если бумажки устраивают, то никаких проблем нет.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 11:34
klug написав: greenozon написав:
До речі забув згадати - ліміту 150К на "Новорічний" як такого нема.
єдине, якщо в місяць занесете більше - попросять бумажки "откуда дєньгі Зін"
Власне, так тут і звучало, лише одній людині тут сказали, що з документами треба приходити від мільйона (я так розумію, що на практиці він не перевіряв). Ніхто не хоче гратися з тими папірцями, тому завозимо менше "негласного" ліміту.
Я говорил и я проверил на практике - все так и есть, возможно где то требуют бумажки и после 150, но финмониторинг банка начинает интересоваться клиентом на суммах от лимона.
Возможно ,что и на сумме от 150, если делать все одним платежом
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