Укрексiмбанк
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Додано: Сер 21 лис, 2018 13:43
clientage написав: maxim2014 написав:
2) Иб есть смысл открывать если иметь только депо (новые ведь через него не открыть, только пополнять существующие можно..)?
см.
viewtopic.php?p=4496975#p4496975
а чо вы ветку не хотите почитать, ну хатя бы последних 15..20 страниц?
Да я читаю тему уже давно, просто вскользь... Про ИБ - понял, если чисто для депо то можно не заморачиваться... В газмясе вон депо без него живет и не жалуется
maxim2014
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Додано: Сер 21 лис, 2018 13:47
maxim2014 написав: IMPRINTER
А что с гривневой картой к валютному депо? Ее получить можно на льготных условиях что бы с бонусами побаловаться?
да.
открываете депо на большую сумму и гривневое на минимальную.
получаете две карты одного класса в разных валютах
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Додано: Сер 21 лис, 2018 13:48
IMPRINTER написав: maxim2014 написав: IMPRINTER
А что с гривневой картой к валютному депо? Ее получить можно на льготных условиях что бы с бонусами побаловаться?
да.
открываете депо на большую сумму и гривневое на минимальную.
получаете две карты одного класса в разных валютах
Спасибо, то что нужно!
maxim2014
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Додано: Сер 21 лис, 2018 13:59
maxim2014 в тарифах четко указывается что класс карты определяется общей сумой всех депо во всех валютах в банке.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 14:14
IMPRINTER написав: maxim2014 написав: IMPRINTER
А что с гривневой картой к валютному депо? Ее получить можно на льготных условиях что бы с бонусами побаловаться?
да.
открываете депо на большую сумму и гривневое на минимальную.
получаете две карты одного класса в разных валютах
Ну и нужно помнить, что минимальная сумма депо тут 30 тыщ ... ну кроме зарплатников и пенсионеров
Stringer
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Додано: Сер 21 лис, 2018 14:26
Stringer не вижу на сайте вкладов для зарплатников вооьще - ораньще была отдельная вкладка
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IMPRINTER
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Додано: Сер 21 лис, 2018 14:33
IMPRINTER написав: Stringer
не вижу на сайте вкладов для зарплатников вооьще - ораньще была отдельная вкладка
Называется "удобный" - в общей таблице он есть
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Додано: Сер 21 лис, 2018 14:34
IMPRINTER написав: Stringer
не вижу на сайте вкладов для зарплатников вооьще - ораньще была отдельная вкладка
до окремої категорії вкладників належать:
пенсіонери, які отримують пенсію через АТ «Укрексімбанк»,
військові пенсіонери,
моряки,
держателі міжнародних платіжних карток Visa Infinite / MasterCard World Elite, емітованих АТ «Укрексімбанк»,
клієнти-працівники підприємства, на якому АТ «Укрексімбанк» реалізовано зарплатний проект.
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... mfortable/
lel
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Додано: Сер 21 лис, 2018 21:13
IMPRINTER написав: maxim2014
в тарифах четко указывается что класс карты определяется общей сумой всех депо во всех валютах в банке.
Ексим не придерживается тарифов.
у меня сумма депозитов 600т.,заказал одну платину.
Пришел отказ, из головного офиса ответили, что депозиты должны быть срочные, у меня половина.
Аргумент, что в тарифах сноска про срочные для инфинити, их не интересует.
У нас внутренняя инструкция.
Для получения двух платин в разных валютах, надо срочных 1 000 000 грн.
Аргумент, что в тарифах не так, их не интересует.
Andi_30
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Додано: Сер 21 лис, 2018 22:00
а хто підкаже - в УкрЕксімі кріпосне право? (там де відкрився - тільки там і обслуговуєшся)
greenozon
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