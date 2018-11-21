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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 543544545546>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:43

  clientage написав:
  maxim2014 написав:2) Иб есть смысл открывать если иметь только депо (новые ведь через него не открыть, только пополнять существующие можно..)?

см. viewtopic.php?p=4496975#p4496975
а чо вы ветку не хотите почитать, ну хатя бы последних 15..20 страниц? :)

Да я читаю тему уже давно, просто вскользь... Про ИБ - понял, если чисто для депо то можно не заморачиваться... В газмясе вон депо без него живет и не жалуется :)
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:47

  maxim2014 написав:IMPRINTER А что с гривневой картой к валютному депо? Ее получить можно на льготных условиях что бы с бонусами побаловаться?


да.
открываете депо на большую сумму и гривневое на минимальную.
получаете две карты одного класса в разных валютах
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:48

  IMPRINTER написав:
  maxim2014 написав:IMPRINTER А что с гривневой картой к валютному депо? Ее получить можно на льготных условиях что бы с бонусами побаловаться?


да.
открываете депо на большую сумму и гривневое на минимальную.
получаете две карты одного класса в разных валютах

Спасибо, то что нужно!
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:59

maxim2014

в тарифах четко указывается что класс карты определяется общей сумой всех депо во всех валютах в банке.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:14

  IMPRINTER написав:
  maxim2014 написав:IMPRINTER А что с гривневой картой к валютному депо? Ее получить можно на льготных условиях что бы с бонусами побаловаться?


да.
открываете депо на большую сумму и гривневое на минимальную.
получаете две карты одного класса в разных валютах

Ну и нужно помнить, что минимальная сумма депо тут 30 тыщ ... ну кроме зарплатников и пенсионеров
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:26

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не вижу на сайте вкладов для зарплатников вооьще - ораньще была отдельная вкладка
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:33

  IMPRINTER написав:Stringer

не вижу на сайте вкладов для зарплатников вооьще - ораньще была отдельная вкладка

Называется "удобный" - в общей таблице он есть
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:34

  IMPRINTER написав:Stringer

не вижу на сайте вкладов для зарплатников вооьще - ораньще была отдельная вкладка

до окремої категорії вкладників належать:
пенсіонери, які отримують пенсію через АТ «Укрексімбанк»,
військові пенсіонери,
моряки,
держателі міжнародних платіжних карток Visa Infinite / MasterCard World Elite, емітованих АТ «Укрексімбанк»,
клієнти-працівники підприємства, на якому АТ «Укрексімбанк» реалізовано зарплатний проект.
https://www.eximb.com/ukr/personal/depo ... mfortable/
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 21:13

  IMPRINTER написав:maxim2014

в тарифах четко указывается что класс карты определяется общей сумой всех депо во всех валютах в банке.


Ексим не придерживается тарифов.
у меня сумма депозитов 600т.,заказал одну платину.
Пришел отказ, из головного офиса ответили, что депозиты должны быть срочные, у меня половина.
Аргумент, что в тарифах сноска про срочные для инфинити, их не интересует.
У нас внутренняя инструкция. :(

Для получения двух платин в разных валютах, надо срочных 1 000 000 грн. :mrgreen:
Аргумент, что в тарифах не так, их не интересует.
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а хто підкаже - в УкрЕксімі кріпосне право? (там де відкрився - тільки там і обслуговуєшся)
+50грн !
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