Фантом написав:Haza написав:
Я казав і на практиці перевірив, ніяких документів не хотіли
Киев?
Так
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 23:03
Так
Додано: Чет 22 лис, 2018 00:31
Господа, а чего все молчат, что эксим поменял с сеголняшнего дня правила бонусов? Новые ограничения ввели. И коды
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