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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 543544545546

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:03

  Фантом написав:
  Haza написав:
  klug написав:Власне, так тут і звучало, лише одній людині тут сказали, що з документами треба приходити від мільйона (я так розумію, що на практиці він не перевіряв). Ніхто не хоче гратися з тими папірцями, тому завозимо менше "негласного" ліміту.

Я казав і на практиці перевірив, ніяких документів не хотіли

Киев?

Так
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 00:31

Господа, а чего все молчат, что эксим поменял с сеголняшнего дня правила бонусов? Новые ограничения ввели. И коды. Коммуналка 0.5% по всем картам.
Сима сжопилась.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 22 лис, 2018 00:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 00:50

Re: Укрексiмбанк

  IMPRINTER написав:Господа, а чего все молчат, что эксим поменял с сеголняшнего дня правила бонусов? Новые ограничения ввели. И коды.
Сима сжопилась.

и конкретно так...
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 00:54

velvet

Ограничение 100 грн с полноценной ставкой по полусвинским кодам было более интересным, чем как щас 0.5 без ограничения.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 00:58

Re: Укрексiмбанк

  IMPRINTER написав:Ограничение 100 грн с полноценной ставкой по полусвинским кодам было более интересным, чем как щас 0.5 без ограничения.

ну они просекли и решили к чёрной пятнице скинуть % :)
вот только нафига они ещё и 4112 ограничили 0,5% ?
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