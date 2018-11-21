Фантом написав:Haza написав:
Я казав і на практиці перевірив, ніяких документів не хотіли
Киев?
Так
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 23:03
Так
Додано: Чет 22 лис, 2018 00:31
Господа, а чего все молчат, что эксим поменял с сеголняшнего дня правила бонусов? Новые ограничения ввели. И коды. Коммуналка 0.5% по всем картам.
Сима сжопилась.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 22 лис, 2018 00:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 00:50
Re: Укрексiмбанк
и конкретно так...
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Додано: Чет 22 лис, 2018 00:54
velvet
Ограничение 100 грн с полноценной ставкой по полусвинским кодам было более интересным, чем как щас 0.5 без ограничения.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 00:58
Re: Укрексiмбанк
ну они просекли и решили к чёрной пятнице скинуть %
вот только нафига они ещё и 4112 ограничили 0,5% ?
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