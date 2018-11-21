Додано: Чет 22 лис, 2018 00:31

Господа, а чего все молчат, что эксим поменял с сеголняшнего дня правила бонусов? Новые ограничения ввели. И коды. Коммуналка 0.5% по всем картам.

Сима сжопилась.

Востаннє редагувалось IMPRINTER в Чет 22 лис, 2018 00:50, всього редагувалось 1 раз.

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