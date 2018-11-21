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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 23:03
Фантом написав: Haza написав: klug написав:
Власне, так тут і звучало, лише одній людині тут сказали, що з документами треба приходити від мільйона (я так розумію, що на практиці він не перевіряв). Ніхто не хоче гратися з тими папірцями, тому завозимо менше "негласного" ліміту.
Я казав і на практиці перевірив, ніяких документів не хотіли
Киев?
Так
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Haza
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Додано: Чет 22 лис, 2018 00:31
Господа, а чего все молчат, что эксим поменял с сеголняшнего дня правила бонусов? Новые ограничения ввели. И коды. Коммуналка 0.5% по всем картам.
Сима сжопилась.
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Чет 22 лис, 2018 00:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 00:50
IMPRINTER написав:
Господа, а чего все молчат, что эксим поменял с сеголняшнего дня правила бонусов? Новые ограничения ввели. И коды.
Сима сжопилась.
и конкретно так...
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Додано: Чет 22 лис, 2018 00:54
velvet
Ограничение 100 грн с полноценной ставкой по полусвинским кодам было более интересным, чем как щас 0.5 без ограничения.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 00:58
IMPRINTER написав:
Ограничение 100 грн с полноценной ставкой по полусвинским кодам было более интересным, чем как щас 0.5 без ограничения.
ну они просекли и решили к чёрной пятнице скинуть %
вот только нафига они ещё и 4112 ограничили 0,5% ?
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velvet
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Додано: Чет 22 лис, 2018 03:52
Становятся актуальны карты, по которым дают 1% на всё без исключений.
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M-Audio
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Додано: Чет 22 лис, 2018 07:01
M-Audio написав:
Становятся актуальны карты, по которым дают 1% на всё без исключений.
2%
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guntherhouse777
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Додано: Чет 22 лис, 2018 07:36
greenozon написав:
а хто підкаже - в УкрЕксімі кріпосне право? (там де відкрився - тільки там і обслуговуєшся)
2 тижні тому при відкритті депозиту менеджер гордо заявила, що тепер можна забрати депозит в будь-якому відділенні.
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ykrkozak
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Додано: Чет 22 лис, 2018 08:42
velvet написав: IMPRINTER написав:
Ограничение 100 грн с полноценной ставкой по полусвинским кодам было более интересным, чем как щас 0.5 без ограничения.
ну они просекли и решили к чёрной пятнице скинуть %
вот только нафига они ещё и 4112 ограничили 0,5% ?
Да непонятно почему под роздачу попали ЖД и автобусы, наверное кто-то нехило свинорылил на ЖД. Обратите внимание еще на пункт 5.2 - для крупных покупок кешбек тоже может оказаться ниже ожидаемого.
В разі перевищення лімітів, вказаних в пункті 5.1, в рамках здійснення одноразової покупки (а також покупки здійсненої до застосування пониженої ставки нарахування бонусів) в торгово-сервісних мережах України і за її межами, в т.ч. в мережі Інтернет, і оплачені карткою Visa від Укрексімбанку, бонуси нараховуються за наступною формулою:
- для картки Visa Classic - ставка 1,5% від суми оплати, застосовується до одноразової оплати (а також оплати здійсненої до застосування пониженої ставки нарахування бонусів) на суму понад 15 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1% від суми оплати;
- для картки Visa Gold - ставка 2% від суми оплати, застосовується до одноразової оплати (а також оплати здійсненої до застосування пониженої ставки нарахування бонусів) на суму понад 18 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1% від суми оплати;
- для картки Visa Platinum - ставка 2,5% від суми оплати, застосовується до одноразової оплати (а також оплати здійсненої до застосування пониженої ставки нарахування бонусів) на суму понад 20 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1,2% від суми оплати;
- для картки Visa Infinite - ставка 3% від суми оплати, застосовується до одноразової оплати (а також оплати здійсненої до застосування пониженої ставки нарахування бонусів) на суму понад 25 000 грн в поточному місяці; до всіх наступних оплат в цьому місяці застосовується ставка 1,5% від суми оплати.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 08:47
А с какого момента правила поменялись?
5.2 - вообще какая-то дичь
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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