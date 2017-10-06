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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 08:59
Да, странный пункт. Ночью не хотелось особо вдумываться, а сейчас меня что-то смущает определение "покупки здійсненої до застосування пониженої ставки". Я думаю, что изначально это должно было означать, что на ту покупку, в результате которой произошло превышение лимита, начисляется половинный бонус. Но строго по формулировке сюда попадают вообще все покупки в пределах лимита, даже целиком укладывающиеся в лимит, если этот лимит по итогу оказался превышен.
Додано: Чет 22 лис, 2018 09:01
Додано: Чет 22 лис, 2018 09:04
Re: Укрексiмбанк
Мда. Накрылась медным тазом моя Инфинити.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 22 лис, 2018 09:35
Re: Укрексiмбанк
c 22.11.2018
Попередні редакції
1. Правила програми (2017.10.06 - 2018.02.26)
2. Правила програми (2018.02.26 - 2018.03.15)
3. Правила програми (2018.03.15 - 2018.06.13)
4. Правила програми (2018.06.14 - 2018.11.21)
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