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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 544545546547

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 08:59

Да, странный пункт. Ночью не хотелось особо вдумываться, а сейчас меня что-то смущает определение "покупки здійсненої до застосування пониженої ставки". Я думаю, что изначально это должно было означать, что на ту покупку, в результате которой произошло превышение лимита, начисляется половинный бонус. Но строго по формулировке сюда попадают вообще все покупки в пределах лимита, даже целиком укладывающиеся в лимит, если этот лимит по итогу оказался превышен.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 09:01

  guntherhouse777 написав:
  M-Audio написав:Становятся актуальны карты, по которым дают 1% на всё без исключений.

2%

У меня таких нет, к сожалению. И где взять - не знаю.
ТАС не предлагать - нету, а в Идее, как я понял, кредлимита не допросишься, а без него не видать таких плюшек.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 09:04

Re: Укрексiмбанк

Мда. Накрылась медным тазом моя Инфинити. :(
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 09:35

Re: Укрексiмбанк

  Вкладчик1234 написав:А с какого момента правила поменялись?
5.2 - вообще какая-то дичь

c 22.11.2018

Попередні редакції
1. Правила програми (2017.10.06 - 2018.02.26)
2. Правила програми (2018.02.26 - 2018.03.15)
3. Правила програми (2018.03.15 - 2018.06.13)
4. Правила програми (2018.06.14 - 2018.11.21)
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