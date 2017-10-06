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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 08:59
Да, странный пункт. Ночью не хотелось особо вдумываться, а сейчас меня что-то смущает определение "покупки здійсненої до застосування пониженої ставки". Я думаю, что изначально это должно было означать, что на ту покупку, в результате которой произошло превышение лимита, начисляется половинный бонус. Но строго по формулировке сюда попадают вообще все покупки в пределах лимита, даже целиком укладывающиеся в лимит, если этот лимит по итогу оказался превышен.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 09:01
guntherhouse777 написав: M-Audio написав:
Становятся актуальны карты, по которым дают 1% на всё без исключений.
2%
У меня таких нет, к сожалению. И где взять - не знаю.
ТАС не предлагать - нету, а в Идее, как я понял, кредлимита не допросишься, а без него не видать таких плюшек.
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M-Audio
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Додано: Чет 22 лис, 2018 09:04
Мда. Накрылась медным тазом моя Инфинити.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 09:35
Вкладчик1234 написав:
А с какого момента правила поменялись?
5.2 - вообще какая-то дичь
c 22.11.2018
Попередні редакції
1. Правила програми (2017.10.06 - 2018.02.26)
2. Правила програми (2018.02.26 - 2018.03.15)
3. Правила програми (2018.03.15 - 2018.06.13)
4. Правила програми (2018.06.14 - 2018.11.21)
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Додано: Чет 22 лис, 2018 09:50
M-Audio написав:
Да, странный пункт. Ночью не хотелось особо вдумываться, а сейчас меня что-то смущает определение "покупки здійсненої до застосування пониженої ставки". Я думаю, что изначально это должно было означать, что на ту покупку, в результате которой произошло превышение лимита, начисляется половинный бонус. Но строго по формулировке сюда попадают вообще все покупки в пределах лимита, даже целиком укладывающиеся в лимит, если этот лимит по итогу оказался превышен.
этот пункт для меня не так критичен(скорее всего это касается только той покупки в результате которой произойдёт превышение лимита), а вот 5.8 рубанули конкретно...
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Додано: Чет 22 лис, 2018 10:04
velvet написав: Вкладчик1234 написав:
А с какого момента правила поменялись?
5.2 - вообще какая-то дичь
c 22.11.2018
Попередні редакції
1. Правила програми (2017.10.06 - 2018.02.26)
2. Правила програми (2018.02.26 - 2018.03.15)
3. Правила програми (2018.03.15 - 2018.06.13)
4. Правила програми (2018.06.14 - 2018.11.21)
Какая альтернатива у нас с Вами, особенно по комуналке?
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kreuz
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Додано: Чет 22 лис, 2018 10:15
kreuz написав:
Какая альтернатива у нас с Вами, особенно по комуналке?
Бесплатная Вика от Тазика.
Даже за свои - 2%.(кредитка еще лучше). Или до конца года кредитка Б-5 - 5%
Идея- изучаю.
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lel
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Додано: Чет 22 лис, 2018 11:15
идея исключает МСС4900. Кто чем теперь планирует платить за коммуналку?
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Яша
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Додано: Чет 22 лис, 2018 11:23
Яша написав:
идея исключает МСС4900. Кто чем теперь планирует платить за коммуналку?
Вот об этом же и речь. Альфа Эко 2%? А что от ТАСа я не изучил ещё...
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kreuz
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Додано: Чет 22 лис, 2018 11:35
Шаровую Виику точно нуна взять
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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