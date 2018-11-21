Только Вика.
У Форварда был Голд Макс, там на все давали 3% грязными (не более 300). Но кажется их в продаже нет уже.
Или же Б5. С НГ 1% с кредитных.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:36
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:39
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:41
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:41
там ахция по 23/11 - год нашару, еще успеете
Востаннє редагувалось clientage в Чет 22 лис, 2018 12:32, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:49
Раньше, при наличии платины, можно было ни о чём не думать, везде рассчитываться ей.
А сейчас - опять придётся чесать репу: чем платить коммуну, транспорт и тд.
Нужно будет доставать с пыльных пылок всякие вики, идейки, пятёрки.
Плохо. Неудобно.
Зато - пропал последний смысл разносить карты по разным аккаунтам в эксим-бонусе.
Додано: Чет 22 лис, 2018 12:29
Точно не до 23/11? Дайте ссыль, откуда читать, плиз.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 12:31
Вай, по 23/11!!
Поправил
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 22 лис, 2018 12:35
Re: Укрексiмбанк
Программа Симы по Визе была уж слишком хороша, чтобы длится долго. Но все мы это понимали. Да теперь стало менее удобно и опять надо доставать с полок, запылившиеся было некоторые карты, и думать, чем и где расплатиться за поезд, бус, комуналь, услуги Укрпочты. Но жизнь продолжается. И если расценивать любую неудачу как новые возможности, то все не так уж и плохо .
Всех удачных реализаций - новый возможностей!
Додано: Чет 22 лис, 2018 12:41
Re: Укрексiмбанк
ну да, я уже задумался опять вернуться к массовым закупкам в Ашане для пенсов всего подъезда: 10 батонов, 10 пакетов кефира... а то так 1050 за следующий выпуск уж больно долго будут отбиваться
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 22 лис, 2018 12:48
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