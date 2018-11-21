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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 545546547548

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:36

  Яша написав:идея исключает МСС4900. Кто чем теперь планирует платить за коммуналку?

Только Вика.
У Форварда был Голд Макс, там на все давали 3% грязными (не более 300). Но кажется их в продаже нет уже.
Или же Б5. С НГ 1% с кредитных.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:39

  clientage написав:Шаровую Виику точно нуна взять

там же вроде гривна в день...
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:41

  Яша написав:
  clientage написав:Шаровую Виику точно нуна взять

там же вроде гривна в день...

До конца недели дают на год без абонплаты. Акция у них.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:41

  Яша написав:
  clientage написав:Шаровую Виику точно нуна взять

там же вроде гривна в день...

там ахция по 23/11 - год нашару, еще успеете :)
Востаннє редагувалось clientage в Чет 22 лис, 2018 12:32, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:49

Раньше, при наличии платины, можно было ни о чём не думать, везде рассчитываться ей.
А сейчас - опять придётся чесать репу: чем платить коммуну, транспорт и тд.
Нужно будет доставать с пыльных пылок всякие вики, идейки, пятёрки.
Плохо. Неудобно.

Зато - пропал последний смысл разносить карты по разным аккаунтам в эксим-бонусе.
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:29

  clientage написав:
  Яша написав:
  clientage написав:Шаровую Виику точно нуна взять

там же вроде гривна в день...

там ахция по 23/12 - год нашару, еще успеете :)

Точно не до 23/11? Дайте ссыль, откуда читать, плиз.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:31

  kreuz написав:
  clientage написав:
  Яша написав:там ахция по 23/12 - год нашару, еще успеете :)

Точно не до 23/11? Дайте ссыль, откуда читать, плиз.

Вай, по 23/11!!
Поправил
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:35

Re: Укрексiмбанк

Программа Симы по Визе была уж слишком хороша, чтобы длится долго. Но все мы это понимали. Да теперь стало менее удобно и опять надо доставать с полок, запылившиеся было некоторые карты, и думать, чем и где расплатиться за поезд, бус, комуналь, услуги Укрпочты. Но жизнь продолжается. И если расценивать любую неудачу как новые возможности, то все не так уж и плохо ;).
Всех удачных реализаций - новый возможностей!
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:41

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:Всех удачных реализаций - новый возможностей!

ну да, я уже задумался опять вернуться к массовым закупкам в Ашане для пенсов всего подъезда: 10 батонов, 10 пакетов кефира... а то так 1050 за следующий выпуск уж больно долго будут отбиваться :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:48

  mustbe написав:Зато - пропал последний смысл разносить карты по разным аккаунтам в эксим-бонусе.

А как теперь поудалять уже ненужные аккаунты и объеденить карты?
lel
 
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