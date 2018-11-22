mustbe написав:А сейчас - опять придётся чесать репу: чем платить коммуну, транспорт и тд. Нужно будет доставать с пыльных пылок всякие вики, идейки, пятёрки.
Доставать хорошо, когда они есть. У меня только унылый "Восток" (Сильпо). Думаю, стоит ли заморачиваться, или пусть уж 0,5% тут капает себе потихоньку.
Зато - пропал последний смысл разносить карты по разным аккаунтам в эксим-бонусе.
Даже интересно стало, что же такого из порезанных категорий вы так усердно оплачивали, что аж разные эккаунты заводить пришлось. У меня вот коммуналка с телефонией - в принципе мизер на фоне остальных расходов (правда, с подходом платы за отопление доля возрастёт, но всё равно мизер). И при этом я обходился одной картой и одним эккаунтом. Электричество за весь подъезд оплачивали? Так тогда из-за вас, собственно, и порезали.
lel написав:А как теперь поудалять уже ненужные аккаунты и объединить карты?
Позвонить в саппорт эксим-бонуса
Написал. Что бы голову не морочили надо сразу указать 6 первых и 4 последние цифры карты. И секретное слово- я забыл. Но ничего, ответили: Ваш запрос принят в работу. Пожалуйста, ожидайте, мы свяжемся с Вами в течении 72 рабочих часов. Спасибо за обращение и участие в Программе лояльности EximBonus!