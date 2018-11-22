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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 547548549550>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:16

  mustbe написав:А сейчас - опять придётся чесать репу: чем платить коммуну, транспорт и тд.
Нужно будет доставать с пыльных пылок всякие вики, идейки, пятёрки.
Доставать хорошо, когда они есть. У меня только унылый "Восток" (Сильпо). Думаю, стоит ли заморачиваться, или пусть уж 0,5% тут капает себе потихоньку.
Зато - пропал последний смысл разносить карты по разным аккаунтам в эксим-бонусе.

Даже интересно стало, что же такого из порезанных категорий вы так усердно оплачивали, что аж разные эккаунты заводить пришлось. У меня вот коммуналка с телефонией - в принципе мизер на фоне остальных расходов (правда, с подходом платы за отопление доля возрастёт, но всё равно мизер). И при этом я обходился одной картой и одним эккаунтом. Электричество за весь подъезд оплачивали? Так тогда из-за вас, собственно, и порезали.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:22

Re: Укрексiмбанк

  M-Audio написав:У меня вот коммуналка с телефонией - в принципе мизер на фоне остальных расходов

ну у меня была коммуналка на 4 хаты(все родычи), под 4К/мес летом и под 7..8К готовился зимой, но уже удалил Симу из Портмоне, хай отдыхает :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:03

  M-Audio написав:Даже интересно стало, что же такого из порезанных категорий вы так усердно оплачивали, что аж разные эккаунты заводить пришлось

Мобилу. Кто в теме - тот поймёт.

Ну, и для коммуны теперь буду юзать не эксим, а тазик.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:09

  lel написав:
  mustbe написав:Зато - пропал последний смысл разносить карты по разным аккаунтам в эксим-бонусе.

А как теперь поудалять уже ненужные аккаунты и объединить карты?

Позвонить в саппорт эксим-бонуса
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:07

  mustbe написав:
  lel написав:А как теперь поудалять уже ненужные аккаунты и объединить карты?

Позвонить в саппорт эксим-бонуса

Написал.
Что бы голову не морочили надо сразу указать 6 первых и 4 последние цифры карты. И секретное слово- я забыл.
Но ничего, ответили: Ваш запрос принят в работу. Пожалуйста, ожидайте, мы свяжемся с Вами в течении 72 рабочих часов. Спасибо за обращение и участие в Программе лояльности EximBonus!
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:17

Re: Укрексiмбанк

  kreuz написав:Какая альтернатива у нас с Вами, особенно по комуналке?

ТАС хочет видеть нас в Харькове, в Славянске Вику не выдают, они там какие-то кастрированные...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:11

  velvet написав:
  kreuz написав:Какая альтернатива у нас с Вами, особенно по комуналке?

ТАС хочет видеть нас в Харькове, в Славянске Вику не выдают, они там какие-то кастрированные...

Спасибо, что сказали, и хорошо, что не поехал. И какая альтернатива? Может Сильпо курьером заказать, что почём там?
Востаннє редагувалось kreuz в Чет 22 лис, 2018 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:14

Re: Укрексiмбанк

Мне даже на одно тепло эксим-бабла не хватило, теперь просрочку удумал до выпуска подходящей карты )) Пеню от когда начислять обисцяют?
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:27

Re: Укрексiмбанк

А Эко от Альфы у нас можно раздобыть? Там же 2% и можно обойтись без допрасходов? Правда всё сложнее и сложнее...
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:40

Re: Укрексiмбанк

  kreuz написав:А Эко от Альфы у нас можно раздобыть? Там же 2% и можно обойтись без допрасходов? Правда всё сложнее и сложнее...

завтра узнаю
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