Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 13:16
mustbe написав:
А сейчас - опять придётся чесать репу: чем платить коммуну, транспорт и тд.
Нужно будет доставать с пыльных пылок всякие вики, идейки, пятёрки.
Доставать хорошо, когда они есть. У меня только унылый "Восток" (Сильпо). Думаю, стоит ли заморачиваться, или пусть уж 0,5% тут капает себе потихоньку.
Зато - пропал последний смысл разносить карты по разным аккаунтам в эксим-бонусе.
Даже интересно стало, что же такого из порезанных категорий вы так усердно оплачивали, что аж разные эккаунты заводить пришлось. У меня вот коммуналка с телефонией - в принципе мизер на фоне остальных расходов (правда, с подходом платы за отопление доля возрастёт, но всё равно мизер). И при этом я обходился одной картой и одним эккаунтом. Электричество за весь подъезд оплачивали? Так тогда из-за вас, собственно, и порезали.
M-Audio
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Додано: Чет 22 лис, 2018 13:22
M-Audio написав:
У меня вот коммуналка с телефонией - в принципе мизер на фоне остальных расходов
ну у меня была коммуналка на 4 хаты(все родычи), под 4К/мес летом и под 7..8К готовился зимой, но уже удалил Симу из Портмоне, хай отдыхает
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:03
M-Audio написав:
Даже интересно стало, что же такого из порезанных категорий вы так усердно оплачивали, что аж разные эккаунты заводить пришлось
Мобилу. Кто в теме - тот поймёт.
Ну, и для коммуны теперь буду юзать не эксим, а тазик.
mustbe
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:09
lel написав: mustbe написав:
Зато - пропал последний смысл разносить карты по разным аккаунтам в эксим-бонусе.
А как теперь поудалять уже ненужные аккаунты и объединить карты?
Позвонить в саппорт эксим-бонуса
mustbe
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:07
mustbe написав: lel написав:
А как теперь поудалять уже ненужные аккаунты и объединить карты?
Позвонить в саппорт эксим-бонуса
Написал.
Что бы голову не морочили надо сразу указать 6 первых и 4 последние цифры карты. И секретное слово- я забыл.
Но ничего, ответили: Ваш запрос принят в работу. Пожалуйста, ожидайте, мы свяжемся с Вами в течении 72 рабочих часов. Спасибо за обращение и участие в Программе лояльности EximBonus!
lel
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:17
kreuz написав:
Какая альтернатива у нас с Вами, особенно по комуналке?
ТАС хочет видеть нас в Харькове, в Славянске Вику не выдают, они там какие-то кастрированные...
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velvet
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:11
velvet написав: kreuz написав:
Какая альтернатива у нас с Вами, особенно по комуналке?
ТАС хочет видеть нас в Харькове, в Славянске Вику не выдают, они там какие-то кастрированные...
Спасибо, что сказали, и хорошо, что не поехал. И какая альтернатива? Может Сильпо курьером заказать, что почём там?
Востаннє редагувалось
kreuz
в Чет 22 лис, 2018 18:15, всього редагувалось 1 раз.
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kreuz
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:14
Мне даже на одно тепло эксим-бабла не хватило, теперь просрочку удумал до выпуска подходящей карты )) Пеню от когда начислять обисцяют?
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kreuz
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:27
А Эко от Альфы у нас можно раздобыть? Там же 2% и можно обойтись без допрасходов? Правда всё сложнее и сложнее...
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kreuz
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:40
kreuz написав:
А Эко от Альфы у нас можно раздобыть? Там же 2% и можно обойтись без допрасходов? Правда всё сложнее и сложнее...
завтра узнаю
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velvet
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З нами з: 06.03.09
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