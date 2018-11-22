1% там, а зачем курьером что-то заказывать, если подойдёт обычная карта с платёжной функцией, остальные сильпошные карты имеют смысл при расчётах за покупки в самом Сильпо и получении большего количества балов за эти покупки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 18:45
Re: Укрексiмбанк
1% там, а зачем курьером что-то заказывать, если подойдёт обычная карта с платёжной функцией, остальные сильпошные карты имеют смысл при расчётах за покупки в самом Сильпо и получении большего количества балов за эти покупки
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