1% там, а зачем курьером что-то заказывать, если подойдёт обычная карта с платёжной функцией, остальные сильпошные карты имеют смысл при расчётах за покупки в самом Сильпо и получении большего количества балов за эти покупки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 18:45
Re: Укрексiмбанк
1% там, а зачем курьером что-то заказывать, если подойдёт обычная карта с платёжной функцией, остальные сильпошные карты имеют смысл при расчётах за покупки в самом Сильпо и получении большего количества балов за эти покупки
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Додано: Чет 22 лис, 2018 23:22
Re: Укрексiмбанк
Панове, такой вопрос
Если открывать гривневый 7-дневный депозит, то можно ли внести первоначальный взнос (и пополнять его) безнально по реквизитам с Прихвата? Сколько стоить будет ? Или бесплатно только с торбой в отделение?
Спасибо.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 03:36
Alex2007
судя по тексту договора можно и даже на это типа даётся 5 дней,
но если оно там не пролежит 60 дней, то будет при возврате вклада комиссия.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 03:42
ну шо? 5 страниц за один день накатали...
и это судя по всему ещё не трогали 5411, 5499, 5422, 5441, 5462, 5451 )))
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