RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 547548549550

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:45

Re: Укрексiмбанк

  kreuz написав:Может Сильпо курьером заказать, что почём там?

1% там, а зачем курьером что-то заказывать, если подойдёт обычная карта с платёжной функцией, остальные сильпошные карты имеют смысл при расчётах за покупки в самом Сильпо и получении большего количества балов за эти покупки
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2208
З нами з: 06.03.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 23:22

Re: Укрексiмбанк

Панове, такой вопрос

Если открывать гривневый 7-дневный депозит, то можно ли внести первоначальный взнос (и пополнять его) безнально по реквизитам с Прихвата? Сколько стоить будет ? Или бесплатно только с торбой в отделение?
Спасибо.
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1100
З нами з: 11.10.16
Подякував: 485 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 03:36

Alex2007

судя по тексту договора можно и даже на это типа даётся 5 дней,
но если оно там не пролежит 60 дней, то будет при возврате вклада комиссия.
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2197
З нами з: 21.04.11
Подякував: 364 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 03:42

ну шо? 5 страниц за один день накатали...
и это судя по всему ещё не трогали 5411, 5499, 5422, 5441, 5462, 5451 )))
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2197
З нами з: 21.04.11
Подякував: 364 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 08:38

  uaprofi написав:ну шо? 5 страниц за один день накатали...
и это судя по всему ещё не трогали 5411, 5499, 5422, 5441, 5462, 5451 )))

В этом сегменте конкуренция большая. А там - практически нет.
M-Audio
 
Повідомлень: 1374
З нами з: 23.03.11
Подякував: 228 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:08

  M-Audio написав:
  uaprofi написав:ну шо? 5 страниц за один день накатали...
и это судя по всему ещё не трогали 5411, 5499, 5422, 5441, 5462, 5451 )))

В этом сегменте конкуренция большая. А там - практически нет.

Ну т.е. бабиты скатываются к заурядной карте, да еще и дебетке с фантиками, да еще фактически и платной, т.к. о чем-то серьёзном мона говорить при КБ-5%, патамуша КБ-3% за кредитные с грейсом 62дн вообщем-то перекрывает дебетные 5%

Ауу, марХетологи, вы гайки перекуртили, верните взад все билеты, антЫхрЫстЫ :lol: :mrgreen:
А за коммуналку вам отдельная ганьба -- вы не любите народ Неньки! :evil:
Неужели трудно было ограничить ту коммуналку, например, 5К/мес 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26412
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2102 раз.
Подякували: 3006 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:40

clientage

Поддерживаю. Надо было реальные лимиты устанавливать по категориям. Коммуналка, скажем, 5000, Билеты ж/д - 3000 и т.д.

А на пополнение мобильных тоже срезали до 0.5%?
ygn
 
Повідомлень: 2010
З нами з: 19.02.09
Подякував: 104 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:45

  ygn написав:clientage

Поддерживаю. Надо было реальные лимиты устанавливать по категориям. Коммуналка, скажем, 5000, Билеты ж/д - 3000 и т.д.

А на пополнение мобильных тоже срезали до 0.5%?

да
Надеюсь, шо таки задумаются
Вот реальные(осязаемые) лимиты еще могут как-то спасти бабитскую репутацию :)
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 23 лис, 2018 10:46, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26412
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2102 раз.
Подякували: 3006 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:45

  ygn написав:
А на пополнение мобильных тоже срезали до 0.5%?

Да. И интернет провайдеров. Пункт 5.8 https://bonus.eximb.com/ru/terms_and_conditions
lel
 
Повідомлень: 1806
З нами з: 10.12.13
Подякував: 843 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 547548549550
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: abc111, Alfa_Bank, Ferlakur, mephala, Nevo і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2415)
23.11.2018 10:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.