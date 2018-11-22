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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:11
mephala
Від "Максимума" "Еко" чим відрізняється?
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V2
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:14
V2 написав:mephala
Від "Максимума" "Еко" чим відрізняється?
Тарифами
Ну это ж другая карта, ко-бренд от Эко-Маркета
например, там РКО-абонка 3.5% от задолженности, а не 60грн хоть за -1коп
и 2% бонусов насчитывает Подяка ЭКО-маркета на любые траты (не переводы
) в других ПОСах
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:16
clientage
Тобто, якщо на розрахункову дату загасити всю заборгованість, ніякої плати не повинно бути?
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V2
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:18
V2 написав:clientage
Тобто, якщо на розрахункову дату загасити всю заборгованість, ніякої плати не повинно бути?
конешно, причем даже с +1грн заморачиваться не нуна
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:20
clientage написав: M-Audio написав: uaprofi написав:
ну шо? 5 страниц за один день накатали...
и это судя по всему ещё не трогали 5411, 5499, 5422, 5441, 5462, 5451 )))
В этом сегменте конкуренция большая. А там - практически нет.
Ну т.е. бабиты скатываются к заурядной карте, да еще и дебетке с фантиками, да еще фактически и платной, т.к. о чем-то серьёзном мона говорить при КБ-5%, патамуша КБ-3% за кредитные с грейсом 62дн вообщем-то перекрывает дебетные 5%
Ауу, марХетологи, вы гайки перекуртили, верните взад все билеты, антЫхрЫстЫ
А за коммуналку вам отдельная ганьба -- вы не любите народ Неньки!
Неужели трудно было ограничить ту коммуналку, например, 5К/мес
ИМХО эта программа задумывалась для переманивания в банк контингента народа с деньгами.
кэшбэк за совершение покупок с дебетной карты плюс льготное оформление при наличии депозитов говорят про это сами за себя.
только вот как всегда реализовали через одно место - видать привлекли внимание не толстосумов а свинорылов
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mephala
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:35
clientage написав:
патамуша КБ-3% за кредитные с грейсом 62дн вообщем-то перекрывает дебетные 5%
Может и перекрывает, только я, например, не знаю, где это. А значит, что оно явно не для всех, а для тех, кому повезло. Да и, скорее всего, не всё там так радужно, ни с 3%, ни с 62 днями.
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M-Audio
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:10
M-Audio написав: clientage написав:
патамуша КБ-3% за кредитные с грейсом 62дн вообщем-то перекрывает дебетные 5%
Может и перекрывает, только я, например, не знаю, где это. А значит, что оно явно не для всех, а для тех, кому повезло. Да и, скорее всего, не всё там так радужно, ни с 3%, ни с 62 днями.
карта у симы платная что уменьшает профит этих 5%.
например по платине вы выбираете полностью лимит 20К покупок в месяц и получаете 1000 бонусов. но если карта куплена за полную цену (3К) то это уменьшает эффективное количество бонусов на 250. Т.е. реально потратив 20К вы получаете бонусов 750. Т.е. реально получается 3,75% по тратам.
А теперь вспоминаем сколько дают КБ по кредиткам и не забываем что отлежаться деньгам на стороне пока тикает грейс это добавочный 1% в месяц.
ЗЫ
а если чел не выбирает 20К в месяц трат то эффективность симы удручающе падает.
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mephala
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