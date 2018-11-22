Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 548549550551 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 286 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 34 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 12% 33 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 77 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 64 Всього голосів : 286 Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:11 mephala

Від "Максимума" "Еко" чим відрізняється? V2 4 Повідомлень: 5519 З нами з: 03.07.09 Подякував: 212 раз. Подякували: 830 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:14 V2 написав: mephala

Від "Максимума" "Еко" чим відрізняється? Від "Максимума" "Еко" чим відрізняється?

Тарифами

Ну это ж другая карта, ко-бренд от Эко-Маркета

например, там РКО-абонка 3.5% от задолженности, а не 60грн хоть за -1коп

и 2% бонусов насчитывает Подяка ЭКО-маркета на любые траты (не переводы ) в других ПОСах ТарифамиНу это ж другая карта, ко-бренд от Эко-Маркетанапример, там РКО-абонка 3.5% от задолженности, а не 60грн хоть за -1копи 2% бонусов насчитывает Подяка ЭКО-маркета на любые траты (не переводы) в других ПОСах ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 26416 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2103 раз. Подякували: 3009 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:16 clientage

Тобто, якщо на розрахункову дату загасити всю заборгованість, ніякої плати не повинно бути? V2 4 Повідомлень: 5519 З нами з: 03.07.09 Подякував: 212 раз. Подякували: 830 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:18 V2 написав: clientage

Тобто, якщо на розрахункову дату загасити всю заборгованість, ніякої плати не повинно бути? Тобто, якщо на розрахункову дату загасити всю заборгованість, ніякої плати не повинно бути?

конешно, причем даже с +1грн заморачиваться не нуна конешно, причем даже с +1грн заморачиваться не нуна ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 26416 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2103 раз. Подякували: 3009 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:20 clientage написав: M-Audio написав: uaprofi написав: ну шо? 5 страниц за один день накатали...

и это судя по всему ещё не трогали 5411, 5499, 5422, 5441, 5462, 5451 ))) ну шо? 5 страниц за один день накатали...и это судя по всему ещё не трогали 5411, 5499, 5422, 5441, 5462, 5451 )))

В этом сегменте конкуренция большая. А там - практически нет. В этом сегменте конкуренция большая. А там - практически нет.

Ну т.е. бабиты скатываются к заурядной карте, да еще и дебетке с фантиками, да еще фактически и платной, т.к. о чем-то серьёзном мона говорить при КБ-5%, патамуша КБ-3% за кредитные с грейсом 62дн вообщем-то перекрывает дебетные 5%



Ауу, марХетологи, вы гайки перекуртили, верните взад все билеты, антЫхрЫстЫ

А за коммуналку вам отдельная ганьба -- вы не любите народ Неньки!

Неужели трудно было ограничить ту коммуналку, например, 5К/мес Ну т.е. бабиты скатываются к заурядной карте, да еще и дебетке с фантиками, да еще фактически и платной, т.к. о чем-то серьёзном мона говорить при КБ-5%, патамуша КБ-3% за кредитные с грейсом 62дн вообщем-то перекрывает дебетные 5%Ауу, марХетологи, вы гайки перекуртили, верните взад все билеты, антЫхрЫстЫА за коммуналку вам отдельная ганьба -- вы не любите народ Неньки!Неужели трудно было ограничить ту коммуналку, например, 5К/мес

ИМХО эта программа задумывалась для переманивания в банк контингента народа с деньгами.

кэшбэк за совершение покупок с дебетной карты плюс льготное оформление при наличии депозитов говорят про это сами за себя.

только вот как всегда реализовали через одно место - видать привлекли внимание не толстосумов а свинорылов ИМХО эта программа задумывалась для переманивания в банк контингента народа с деньгами.кэшбэк за совершение покупок с дебетной карты плюс льготное оформление при наличии депозитов говорят про это сами за себя.только вот как всегда реализовали через одно место - видать привлекли внимание не толстосумов а свинорылов mephala Повідомлень: 3775 З нами з: 07.04.14 Подякував: 37 раз. Подякували: 554 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:35 clientage написав: патамуша КБ-3% за кредитные с грейсом 62дн вообщем-то перекрывает дебетные 5% патамуша КБ-3% за кредитные с грейсом 62дн вообщем-то перекрывает дебетные 5%

Может и перекрывает, только я, например, не знаю, где это. А значит, что оно явно не для всех, а для тех, кому повезло. Да и, скорее всего, не всё там так радужно, ни с 3%, ни с 62 днями. Может и перекрывает, только я, например, не знаю, где это. А значит, что оно явно не для всех, а для тех, кому повезло. Да и, скорее всего, не всё там так радужно, ни с 3%, ни с 62 днями. M-Audio Повідомлень: 1378 З нами з: 23.03.11 Подякував: 229 раз. Подякували: 235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:10 M-Audio написав: clientage написав: патамуша КБ-3% за кредитные с грейсом 62дн вообщем-то перекрывает дебетные 5% патамуша КБ-3% за кредитные с грейсом 62дн вообщем-то перекрывает дебетные 5%

Может и перекрывает, только я, например, не знаю, где это. А значит, что оно явно не для всех, а для тех, кому повезло. Да и, скорее всего, не всё там так радужно, ни с 3%, ни с 62 днями. Может и перекрывает, только я, например, не знаю, где это. А значит, что оно явно не для всех, а для тех, кому повезло. Да и, скорее всего, не всё там так радужно, ни с 3%, ни с 62 днями.

карта у симы платная что уменьшает профит этих 5%.

например по платине вы выбираете полностью лимит 20К покупок в месяц и получаете 1000 бонусов. но если карта куплена за полную цену (3К) то это уменьшает эффективное количество бонусов на 250. Т.е. реально потратив 20К вы получаете бонусов 750. Т.е. реально получается 3,75% по тратам.

А теперь вспоминаем сколько дают КБ по кредиткам и не забываем что отлежаться деньгам на стороне пока тикает грейс это добавочный 1% в месяц.



ЗЫ

а если чел не выбирает 20К в месяц трат то эффективность симы удручающе падает. карта у симы платная что уменьшает профит этих 5%.например по платине вы выбираете полностью лимит 20К покупок в месяц и получаете 1000 бонусов. но если карта куплена за полную цену (3К) то это уменьшает эффективное количество бонусов на 250. Т.е. реально потратив 20К вы получаете бонусов 750. Т.е. реально получается 3,75% по тратам.А теперь вспоминаем сколько дают КБ по кредиткам и не забываем что отлежаться деньгам на стороне пока тикает грейс это добавочный 1% в месяц.ЗЫа если чел не выбирает 20К в месяц трат то эффективность симы удручающе падает. mephala Повідомлень: 3775 З нами з: 07.04.14 Подякував: 37 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:48 mephala написав: карта у симы платная что уменьшает профит этих 5%.

например по платине вы выбираете полностью лимит 20К покупок в месяц и получаете 1000 бонусов. но если карта куплена за полную цену (3К) то это уменьшает эффективное количество бонусов на 250. Т.е. реально потратив 20К вы получаете бонусов 750. Т.е. реально получается 3,75% по тратам. карта у симы платная что уменьшает профит этих 5%.например по платине вы выбираете полностью лимит 20К покупок в месяц и получаете 1000 бонусов. но если карта куплена за полную цену (3К) то это уменьшает эффективное количество бонусов на 250. Т.е. реально потратив 20К вы получаете бонусов 750. Т.е. реально получается 3,75% по тратам.

Реальную цену платины я посчитал для себя где-то в 2000, при оформлении за 1050 и потерях на депозите по сравнению с более щедрыми банками.

А теперь вспоминаем сколько дают КБ по кредиткам

2% дают, в основном. Ещё и минус налог.

и не забываем что отлежаться деньгам на стороне пока тикает грейс это добавочный 1% в месяц.

Итого - масса телодвижений, чтобы приблизиться к эффективности платиновой симы. Может быть, с ещё большими телодвижениями даже удастся её превзойти, но разница составит сущие копейки. В то время как здесь всё предельно просто - принёс денег, потратил, получил КБ.

Кроме того, я уже как-то привык, что здесь не "слетает" лимит на интернет-операции, и не нужно полтора часа тратить на дозвон и разговоры со всякими утырками в стиле "а вы точно уверены, что хотите платить по собственной воле". И карта после оплаты вдруг не оказывается заблокированной.

А также интернет-банк, в который заходишь посмотреть без всяких СМС, которые не приходят, или звонков среди ночи.



Может быть это всё просто потому, что в банк не успела ещё прийти какая-нибудь "команда профессионалов по безопасности", но в последнее время такое воспринимается не иначе, как адский прогресс в удобстве и комфорте. Реальную цену платины я посчитал для себя где-то в 2000, при оформлении за 1050 и потерях на депозите по сравнению с более щедрыми банками.2% дают, в основном. Ещё и минус налог.Итого - масса телодвижений, чтобы приблизиться к эффективности платиновой симы. Может быть, с ещё большими телодвижениями даже удастся её превзойти, но разница составит сущие копейки. В то время как здесь всё предельно просто - принёс денег, потратил, получил КБ.Кроме того, я уже как-то привык, что здесь не "слетает" лимит на интернет-операции, и не нужно полтора часа тратить на дозвон и разговоры со всякими утырками в стиле "а вы точно уверены, что хотите платить по собственной воле". И карта после оплаты вдруг не оказывается заблокированной.А также интернет-банк, в который заходишь посмотреть без всяких СМС, которые не приходят, или звонков среди ночи.Может быть это всё просто потому, что в банк не успела ещё прийти какая-нибудь "команда профессионалов по безопасности", но в последнее время такое воспринимается не иначе, как адский прогресс в удобстве и комфорте. M-Audio Повідомлень: 1378 З нами з: 23.03.11 Подякував: 229 раз. Подякували: 235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:03 M-Audio написав: mephala написав: карта у симы платная что уменьшает профит этих 5%.

например по платине вы выбираете полностью лимит 20К покупок в месяц и получаете 1000 бонусов. но если карта куплена за полную цену (3К) то это уменьшает эффективное количество бонусов на 250. Т.е. реально потратив 20К вы получаете бонусов 750. Т.е. реально получается 3,75% по тратам. карта у симы платная что уменьшает профит этих 5%.например по платине вы выбираете полностью лимит 20К покупок в месяц и получаете 1000 бонусов. но если карта куплена за полную цену (3К) то это уменьшает эффективное количество бонусов на 250. Т.е. реально потратив 20К вы получаете бонусов 750. Т.е. реально получается 3,75% по тратам.

Реальную цену платины я посчитал для себя где-то в 2000, при оформлении за 1050 и потерях на депозите по сравнению с более щедрыми банками.

А теперь вспоминаем сколько дают КБ по кредиткам

2% дают, в основном. Ещё и минус налог.

и не забываем что отлежаться деньгам на стороне пока тикает грейс это добавочный 1% в месяц.

Итого - масса телодвижений, чтобы приблизиться к эффективности платиновой симы. Может быть, с ещё большими телодвижениями даже удастся её превзойти, но разница составит сущие копейки. В то время как здесь всё предельно просто - принёс денег, потратил, получил КБ.

Кроме того, я уже как-то привык, что здесь не "слетает" лимит на интернет-операции, и не нужно полтора часа тратить на дозвон и разговоры со всякими утырками в стиле "а вы точно уверены, что хотите платить по собственной воле". И карта после оплаты вдруг не оказывается заблокированной.

А также интернет-банк, в который заходишь посмотреть без всяких СМС, которые не приходят, или звонков среди ночи.



Может быть это всё просто потому, что в банк не успела ещё прийти какая-нибудь "команда профессионалов по безопасности", но в последнее время такое воспринимается не иначе, как адский прогресс в удобстве и комфорте. Реальную цену платины я посчитал для себя где-то в 2000, при оформлении за 1050 и потерях на депозите по сравнению с более щедрыми банками.2% дают, в основном. Ещё и минус налог.Итого - масса телодвижений, чтобы приблизиться к эффективности платиновой симы. Может быть, с ещё большими телодвижениями даже удастся её превзойти, но разница составит сущие копейки. В то время как здесь всё предельно просто - принёс денег, потратил, получил КБ.Кроме того, я уже как-то привык, что здесь не "слетает" лимит на интернет-операции, и не нужно полтора часа тратить на дозвон и разговоры со всякими утырками в стиле "а вы точно уверены, что хотите платить по собственной воле". И карта после оплаты вдруг не оказывается заблокированной.А также интернет-банк, в который заходишь посмотреть без всяких СМС, которые не приходят, или звонков среди ночи.Может быть это всё просто потому, что в банк не успела ещё прийти какая-нибудь "команда профессионалов по безопасности", но в последнее время такое воспринимается не иначе, как адский прогресс в удобстве и комфорте.

Ну вот только преувеличивать достоинства иб не нужно. Тут даже счета нельзя переназвать, каждый раз лезешь смотреть номер карты, чтобы идентифицировать ее в иб...

а ручные проводки? я чуть ли не каждое утро разговариваю с тёткой - к вас тут две платежки, одна на зачисление на заощадження, вторая на снятие, так каку мне проводить?

Блин, они там сутки лежат без движа, а если у тебя поменялись обстоятельства то отменить нельзя

Ужос Ну вот только преувеличивать достоинства иб не нужно. Тут даже счета нельзя переназвать, каждый раз лезешь смотреть номер карты, чтобы идентифицировать ее в иб...а ручные проводки? я чуть ли не каждое утро разговариваю с тёткой - к вас тут две платежки, одна на зачисление на заощадження, вторая на снятие, так каку мне проводить?Блин, они там сутки лежат без движа, а если у тебя поменялись обстоятельства то отменить нельзяУжос Stringer Повідомлень: 8426 З нами з: 23.01.13 Подякував: 250 раз. Подякували: 1160 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:33 M-Audio написав: mephala написав: карта у симы платная что уменьшает профит этих 5%.

например по платине вы выбираете полностью лимит 20К покупок в месяц и получаете 1000 бонусов. но если карта куплена за полную цену (3К) то это уменьшает эффективное количество бонусов на 250. Т.е. реально потратив 20К вы получаете бонусов 750. Т.е. реально получается 3,75% по тратам. карта у симы платная что уменьшает профит этих 5%.например по платине вы выбираете полностью лимит 20К покупок в месяц и получаете 1000 бонусов. но если карта куплена за полную цену (3К) то это уменьшает эффективное количество бонусов на 250. Т.е. реально потратив 20К вы получаете бонусов 750. Т.е. реально получается 3,75% по тратам.

Реальную цену платины я посчитал для себя где-то в 2000, при оформлении за 1050 и потерях на депозите по сравнению с более щедрыми банками.

А теперь вспоминаем сколько дают КБ по кредиткам

2% дают, в основном. Ещё и минус налог.

и не забываем что отлежаться деньгам на стороне пока тикает грейс это добавочный 1% в месяц.

Итого - масса телодвижений, чтобы приблизиться к эффективности платиновой симы. Может быть, с ещё большими телодвижениями даже удастся её превзойти, но разница составит сущие копейки. В то время как здесь всё предельно просто - принёс денег, потратил, получил КБ. Реальную цену платины я посчитал для себя где-то в 2000, при оформлении за 1050 и потерях на депозите по сравнению с более щедрыми банками.2% дают, в основном. Ещё и минус налог.Итого - масса телодвижений, чтобы приблизиться к эффективности платиновой симы. Может быть, с ещё большими телодвижениями даже удастся её превзойти, но разница составит сущие копейки. В то время как здесь всё предельно просто - принёс денег, потратил, получил КБ.

относительная эффективность по кредитке не зависит от оборота так как они бесплатны. а вот по симе - зависит.

для меня это было ключевым почему я ее не оформил. да и рассрочки раньше были у аллы



ЗЫ

кстати по поводу телодвижений. как раз по симе их больше так как нужно постоянно кормить карту для осуществления расчетов. вы же не хотите сказать что держите на карте у симы все деньги?

а по кредитке 1-2 раза в месяц карту покормил и все. как по мне - так удобнее. относительная эффективность по кредитке не зависит от оборота так как они бесплатны. а вот по симе - зависит.для меня это было ключевым почему я ее не оформил. да и рассрочки раньше были у аллыЗЫкстати по поводу телодвижений. как раз по симе их больше так как нужно постоянно кормить карту для осуществления расчетов. вы же не хотите сказать что держите на карте у симы все деньги?а по кредитке 1-2 раза в месяц карту покормил и все. как по мне - так удобнее. mephala Повідомлень: 3775 З нами з: 07.04.14 Подякував: 37 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 548549550551 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням dirgen, M-Audio, qwe_ua,

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: AlexSV SergR і 5 гостейМодератори: Ірина_