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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 549550551552

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:07

  mephala написав:кстати по поводу телодвижений. как раз по симе их больше так как нужно постоянно кормить карту для осуществления расчетов. вы же не хотите сказать что держите на карте у симы все деньги?

Зачем там держать все деньги, если лимит по бонусам всё равно 20 тыс.?
Так же, как и вы, "кормлю" её 1-2 раза в месяц. Да, понимаю, что ещё теряю некоторый доход от возможного размещения на депозите. Но ловить этих блох уже не хочется.
Как по мне, то управлять депозитами, перевкладывать, столбить, рассчитывать сроки - слишком напряжно. Гривневый депозит я завёл как раз здесь, чтобы карту дали.
К тому же, никто так и не ответил, по какой карте можно получить КБ 3% (на основную массу расходов, а не на одну из избранных категорий), да ещё и 60 дней грейс-периода.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:11

Re: Укрексiмбанк

  M-Audio написав:К тому же, никто так и не ответил, по какой карте можно получить КБ 3% (на основную массу расходов, а не на одну из избранных категорий), да ещё и 60 дней грейс-периода.

скоріш за все вікенд таськин
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:57

  mephala написав:
  kreuz написав:А Эко от Альфы у нас можно раздобыть? Там же 2% и можно обойтись без допрасходов? Правда всё сложнее и сложнее...

Эко максимум дает 2% фантиков а не кэшэм.
Так что если в городе нет возможности отоварить эти фантики то толку ноль от карты. А так да - очень удобная карта в плане что не нужно морочить голову с вопросом рассчитываться или нет в этом терминале. Фантики дают почти по всем категориям.

Есть возможность (Симкины тоже вобщемто опосредовано ликвидны), иначе б я не поднимал вопрос. Если этих 2% чистыми, да ещё и в кредит, то это почти 4% грязно дебетных. Меня устроит за неимением ничего лучшего. С Идеей у нас психоэмоциональная несовместимость. Жена их идей тем более опасается. ТАЗ нас вообще не балует. Поэтому что остаётся?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:01

  M-Audio написав:
  mephala написав:кстати по поводу телодвижений. как раз по симе их больше так как нужно постоянно кормить карту для осуществления расчетов. вы же не хотите сказать что держите на карте у симы все деньги?

Зачем там держать все деньги, если лимит по бонусам всё равно 20 тыс.?
Так же, как и вы, "кормлю" её 1-2 раза в месяц. Да, понимаю, что ещё теряю некоторый доход от возможного размещения на депозите. Но ловить этих блох уже не хочется.
Как по мне, то управлять депозитами, перевкладывать, столбить, рассчитывать сроки - слишком напряжно. Гривневый депозит я завёл как раз здесь, чтобы карту дали.
К тому же, никто так и не ответил, по какой карте можно получить КБ 3% (на основную массу расходов, а не на одну из избранных категорий), да ещё и 60 дней грейс-периода.

3% на всьо это только вика по выходным. причем инет покупки все равно пойдут по прайсу 2%
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:04

  kreuz написав:
  mephala написав:
  kreuz написав:А Эко от Альфы у нас можно раздобыть? Там же 2% и можно обойтись без допрасходов? Правда всё сложнее и сложнее...

Эко максимум дает 2% фантиков а не кэшэм.
Так что если в городе нет возможности отоварить эти фантики то толку ноль от карты. А так да - очень удобная карта в плане что не нужно морочить голову с вопросом рассчитываться или нет в этом терминале. Фантики дают почти по всем категориям.

Есть возможность (Симкины тоже вобщемто опосредовано ликвидны), иначе б я не поднимал вопрос. Если этих 2% чистыми, да ещё и в кредит, то это почти 4% грязно дебетных. Меня устроит за неимением ничего лучшего. С Идеей у нас психоэмоциональная несовместимость. Жена их идей тем более опасается. ТАЗ нас вообще не балует. Поэтому что остаётся?

у алки грейс до 30 дней так как если не погаситесь в РД то РКО весь профит сожрет еще и должны останетесь. не забывайте про это.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:19

  Stringer написав:Тут даже счета нельзя переназвать ...


а как же мне это удалось? )

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:24

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:Тут даже счета нельзя переназвать ...


а как же мне это удалось? )

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Кудесник :lol:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:26

  IMPRINTER написав:
  Stringer написав:Тут даже счета нельзя переназвать ...


а как же мне это удалось? )

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я имею в виду в разделе карты
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