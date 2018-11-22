mephala написав:кстати по поводу телодвижений. как раз по симе их больше так как нужно постоянно кормить карту для осуществления расчетов. вы же не хотите сказать что держите на карте у симы все деньги?
Зачем там держать все деньги, если лимит по бонусам всё равно 20 тыс.? Так же, как и вы, "кормлю" её 1-2 раза в месяц. Да, понимаю, что ещё теряю некоторый доход от возможного размещения на депозите. Но ловить этих блох уже не хочется. Как по мне, то управлять депозитами, перевкладывать, столбить, рассчитывать сроки - слишком напряжно. Гривневый депозит я завёл как раз здесь, чтобы карту дали. К тому же, никто так и не ответил, по какой карте можно получить КБ 3% (на основную массу расходов, а не на одну из избранных категорий), да ещё и 60 дней грейс-периода.
kreuz написав:А Эко от Альфы у нас можно раздобыть? Там же 2% и можно обойтись без допрасходов? Правда всё сложнее и сложнее...
Эко максимум дает 2% фантиков а не кэшэм. Так что если в городе нет возможности отоварить эти фантики то толку ноль от карты. А так да - очень удобная карта в плане что не нужно морочить голову с вопросом рассчитываться или нет в этом терминале. Фантики дают почти по всем категориям.
Есть возможность (Симкины тоже вобщемто опосредовано ликвидны), иначе б я не поднимал вопрос. Если этих 2% чистыми, да ещё и в кредит, то это почти 4% грязно дебетных. Меня устроит за неимением ничего лучшего. С Идеей у нас психоэмоциональная несовместимость. Жена их идей тем более опасается. ТАЗ нас вообще не балует. Поэтому что остаётся?
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mephala написав:кстати по поводу телодвижений. как раз по симе их больше так как нужно постоянно кормить карту для осуществления расчетов. вы же не хотите сказать что держите на карте у симы все деньги?
Зачем там держать все деньги, если лимит по бонусам всё равно 20 тыс.? Так же, как и вы, "кормлю" её 1-2 раза в месяц. Да, понимаю, что ещё теряю некоторый доход от возможного размещения на депозите. Но ловить этих блох уже не хочется. Как по мне, то управлять депозитами, перевкладывать, столбить, рассчитывать сроки - слишком напряжно. Гривневый депозит я завёл как раз здесь, чтобы карту дали. К тому же, никто так и не ответил, по какой карте можно получить КБ 3% (на основную массу расходов, а не на одну из избранных категорий), да ещё и 60 дней грейс-периода.
3% на всьо это только вика по выходным. причем инет покупки все равно пойдут по прайсу 2%
kreuz написав:А Эко от Альфы у нас можно раздобыть? Там же 2% и можно обойтись без допрасходов? Правда всё сложнее и сложнее...
Эко максимум дает 2% фантиков а не кэшэм. Так что если в городе нет возможности отоварить эти фантики то толку ноль от карты. А так да - очень удобная карта в плане что не нужно морочить голову с вопросом рассчитываться или нет в этом терминале. Фантики дают почти по всем категориям.
Есть возможность (Симкины тоже вобщемто опосредовано ликвидны), иначе б я не поднимал вопрос. Если этих 2% чистыми, да ещё и в кредит, то это почти 4% грязно дебетных. Меня устроит за неимением ничего лучшего. С Идеей у нас психоэмоциональная несовместимость. Жена их идей тем более опасается. ТАЗ нас вообще не балует. Поэтому что остаётся?
у алки грейс до 30 дней так как если не погаситесь в РД то РКО весь профит сожрет еще и должны останетесь. не забывайте про это.