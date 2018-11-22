Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:07

mephala написав: кстати по поводу телодвижений. как раз по симе их больше так как нужно постоянно кормить карту для осуществления расчетов. вы же не хотите сказать что держите на карте у симы все деньги? кстати по поводу телодвижений. как раз по симе их больше так как нужно постоянно кормить карту для осуществления расчетов. вы же не хотите сказать что держите на карте у симы все деньги?

Зачем там держать все деньги, если лимит по бонусам всё равно 20 тыс.?Так же, как и вы, "кормлю" её 1-2 раза в месяц. Да, понимаю, что ещё теряю некоторый доход от возможного размещения на депозите. Но ловить этих блох уже не хочется.Как по мне, то управлять депозитами, перевкладывать, столбить, рассчитывать сроки - слишком напряжно. Гривневый депозит я завёл как раз здесь, чтобы карту дали.К тому же, никто так и не ответил, по какой карте можно получить КБ 3% (на основную массу расходов, а не на одну из избранных категорий), да ещё и 60 дней грейс-периода.