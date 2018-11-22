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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:16
В ІБ СЕП коштує 2грн за 50к грн. Ліміт в 50к це за операцію/день/місяць?
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:37
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:59
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