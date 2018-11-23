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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:16
В ІБ СЕП коштує 2грн за 50к грн. Ліміт в 50к це за операцію/день/місяць?
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:37
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:59
Тоже любопытно
Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:43
карт то можно иметь больше чем одну но какова стоимость открытия 2й и далее карт? ну и оборот более 20К в месяц это уже сегмент клиентов далеко не средний. ну или свинорыльский
и как я уже говорил - с падением оборотов падает выхлоп. например при оборотах 5К в месяц выхлоп уже нулевой так как все схавает абонка. так что карта хороша но с оговорками.
ну так правильно - вы пополняете дебетку пару раз в неделю а кредитка пару раз в месяц. речь то была о лишних движениях.
Додано: Суб 24 лис, 2018 07:35
Да, платина - не для всех. Это - высшая лига.
А инфинити - так вообще "чемпионат мира".
Впрочем, если траты - не только на хлебушек 2-3к/мес, а хотя бы 10к - она уже выгодна.
Думал в следующем году брать инфинити, но в связи с последними покращеннями - останусь, пожалуй, на платине.
ЗЫ. Ответил всем в личку
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