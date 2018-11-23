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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 550551552553

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:16

В ІБ СЕП коштує 2грн за 50к грн. Ліміт в 50к це за операцію/день/місяць?
Haza
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:37

  mustbe написав:ЗЫ2. Карта пополняется по мере необходимости. Удалённо, без комиса. Я пополняю пару раз в неделю.


как???

З.Ы.
самое шо нашёл, чтобы не ходить в банк кинуть на приватную а от туда через банкомат на платину, но это всё равно 0,5% (т.е. 101 грн. с 20К)
как бесплатно??? (можно в личку)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:59

  uaprofi написав:
  mustbe написав:ЗЫ2. Карта пополняется по мере необходимости. Удалённо, без комиса. Я пополняю пару раз в неделю.


как???

З.Ы.
самое шо нашёл, чтобы не ходить в банк кинуть на приватную а от туда через банкомат на платину, но это всё равно 0,5% (т.е. 101 грн. с 20К)
как бесплатно??? (можно в личку)

Тоже любопытно
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:43

  mustbe написав:
  mephala написав:карта у симы платная что уменьшает профит этих 5%.
например по платине вы выбираете полностью лимит 20К покупок в месяц и получаете 1000 бонусов

Хинт: Платин можно иметь чуть более чем одну.

ЗЫ. Счета в ИБ переименовываются без проблем.

ЗЫ2. Карта пополняется по мере необходимости. Удалённо, без комиса. Я пополняю пару раз в неделю.

Резюме. Платина потеряла свой статус олл-ин-ван, но всё равно остаётся лучшей на рынке.

карт то можно иметь больше чем одну но какова стоимость открытия 2й и далее карт? ну и оборот более 20К в месяц это уже сегмент клиентов далеко не средний. ну или свинорыльский :mrgreen:
и как я уже говорил - с падением оборотов падает выхлоп. например при оборотах 5К в месяц выхлоп уже нулевой так как все схавает абонка. так что карта хороша но с оговорками.
ну так правильно - вы пополняете дебетку пару раз в неделю а кредитка пару раз в месяц. речь то была о лишних движениях.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 07:35

  mephala написав:оборот более 20К в месяц это уже сегмент клиентов далеко не средний. ну или свинорыльский :mrgreen:

Да, платина - не для всех. Это - высшая лига.
А инфинити - так вообще "чемпионат мира".
Впрочем, если траты - не только на хлебушек 2-3к/мес, а хотя бы 10к - она уже выгодна.
Думал в следующем году брать инфинити, но в связи с последними покращеннями - останусь, пожалуй, на платине.

ЗЫ. Ответил всем в личку
mustbe
 
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