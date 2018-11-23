|
|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:16
В ІБ СЕП коштує 2грн за 50к грн. Ліміт в 50к це за операцію/день/місяць?
-
Haza
-
3
-
- Повідомлень: 3129
- З нами з: 30.10.07
- Подякував: 225 раз.
- Подякували: 520 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:37
mustbe написав:
ЗЫ2. Карта пополняется по мере необходимости. Удалённо, без комиса. Я пополняю пару раз в неделю.
как???
З.Ы.
самое шо нашёл, чтобы не ходить в банк кинуть на приватную а от туда через банкомат на платину, но это всё равно 0,5% (т.е. 101 грн. с 20К)
как бесплатно??? (можно в личку)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2200
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:59
uaprofi написав: mustbe написав:
ЗЫ2. Карта пополняется по мере необходимости. Удалённо, без комиса. Я пополняю пару раз в неделю.
как???
З.Ы.
самое шо нашёл, чтобы не ходить в банк кинуть на приватную а от туда через банкомат на платину, но это всё равно 0,5% (т.е. 101 грн. с 20К)
как бесплатно??? (можно в личку)
Тоже любопытно
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8434
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 250 раз.
- Подякували: 1164 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:43
mustbe написав: mephala написав:
карта у симы платная что уменьшает профит этих 5%.
например по платине вы выбираете полностью лимит 20К покупок в месяц и получаете 1000 бонусов
Хинт: Платин можно иметь чуть более чем одну.
ЗЫ. Счета в ИБ переименовываются без проблем.
ЗЫ2. Карта пополняется по мере необходимости. Удалённо, без комиса. Я пополняю пару раз в неделю.
Резюме. Платина потеряла свой статус олл-ин-ван, но всё равно остаётся лучшей на рынке.
карт то можно иметь больше чем одну но какова стоимость открытия 2й и далее карт? ну и оборот более 20К в месяц это уже сегмент клиентов далеко не средний. ну или свинорыльский
и как я уже говорил - с падением оборотов падает выхлоп. например при оборотах 5К в месяц выхлоп уже нулевой так как все схавает абонка. так что карта хороша но с оговорками.
ну так правильно - вы пополняете дебетку пару раз в неделю а кредитка пару раз в месяц. речь то была о лишних движениях.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3779
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 554 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 лис, 2018 07:35
mephala написав:
оборот более 20К в месяц это уже сегмент клиентов далеко не средний. ну или свинорыльский
Да, платина - не для всех. Это - высшая лига.
А инфинити - так вообще "чемпионат мира".
Впрочем, если траты - не только на хлебушек 2-3к/мес, а хотя бы 10к - она уже выгодна.
Думал в следующем году брать инфинити, но в связи с последними покращеннями - останусь, пожалуй, на платине.
ЗЫ. Ответил всем в личку
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 866
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 лис, 2018 09:03
mustbe написав:
ЗЫ. Ответил всем в личку
ні, не всім
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 26475
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1340 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 лис, 2018 13:07
Банк знімає 1% за зарахування на депозитну картку безготівки через р2р?
-
Sanio
-
-
- Повідомлень: 782
- З нами з: 03.09.14
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 лис, 2018 13:21
Sanio
да, 1% -- эт тариф карты, даже по внуТрибанку и между своими зачисление на депозитную будет с комисс
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26434
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2106 раз.
- Подякували: 3012 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 24 лис, 2018 14:04
Кстати о птичках: пополнение депозитки с приватки через тумбу - 0,5% комис
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 866
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 лис, 2018 14:12
mustbe написав:
Кстати о птичках: пополнение депозитки с приватки через тумбу - 0,5% комис
Кошти стають доступними відразу?
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 5522
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 833 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|