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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лис, 2018 14:49
mustbe написав:
ЗЫ. Ответил всем в личку
Майте совість, інтрига року!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Суб 24 лис, 2018 15:17
Переказ UKR Visa Direct MONODirect СУМА:100,00 ВАЛЮТА: UAH КОМІСІЯ:1,00
ВАЛЮТА: UAH
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Додано: Суб 24 лис, 2018 15:32
J написав:
Переказ UKR Visa Direct MONODirect СУМА:100,00 ВАЛЮТА: UAH КОМІСІЯ:1,00
ВАЛЮТА: UAH
ииии.... Дякую. От село...
Так а на ощадний закинути, а потім з нього на депозитку?
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Додано: Суб 24 лис, 2018 15:47
Nighthawk написав:
Так а на ощадний закинути, а потім з нього на депозитку?
Назва вкладу Ощадний
Незнижуваний залишок 30 000
3,00%
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с него можно дистанционно снимать?
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Додано: Суб 24 лис, 2018 16:00
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1
Додано: Суб 24 лис, 2018 16:33
J написав: Nighthawk написав:
Так а на ощадний закинути, а потім з нього на депозитку?
Назва вкладу Ощадний
Незнижуваний залишок 30 000
3,00%
-----------------------------
с него можно дистанционно снимать?
Лолшто? Морозити 30 000 за 3% і паритися зі зняттям бабла через відділення?
У мене приватна до 31.01.2019 р. Після останніх пАкрАщень не бачу сенсу продовжувати перебування у Сімі, морозячи 100к на півроку з депозиткою. Шкура не вартує вичинки.Stringer
, розслабтесь, тут нема що палити.
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Додано: Суб 24 лис, 2018 16:37
Nighthawk
бабло прихомячить можна тут:
на накопичувальній частині карткового
рахунку "Мої заощадження":
у гривні 4.3% річних
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J
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