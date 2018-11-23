Майте совість, інтрига року!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лис, 2018 14:49
Re: Укрексiмбанк
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 24 лис, 2018 15:13
Додано: Суб 24 лис, 2018 15:17
Додано: Суб 24 лис, 2018 15:32
ииии.... Дякую. От село...
Так а на ощадний закинути, а потім з нього на депозитку?
Додано: Суб 24 лис, 2018 15:47
Додано: Суб 24 лис, 2018 16:00
Re: Укрексiмбанк
Додано: Суб 24 лис, 2018 16:33
Лолшто? Морозити 30 000 за 3% і паритися зі зняттям бабла через відділення?
У мене приватна до 31.01.2019 р. Після останніх пАкрАщень не бачу сенсу продовжувати перебування у Сімі, морозячи 100к на півроку з депозиткою. Шкура не вартує вичинки.
Stringer, розслабтесь, тут нема що палити.
Додано: Суб 24 лис, 2018 16:37
Nighthawk
бабло прихомячить можна тут:
на накопичувальній частині карткового
рахунку "Мої заощадження":
у гривні 4.3% річних
Додано: Суб 24 лис, 2018 16:42
Nighthawk мы это уже сто раз проходили, когда лавочку закрывают перед носом...
Или кто то думает, что они кешбеки раздают, чтобы мы тут придумывали безкомиссионное пополнение шаровой инфинити?
Додано: Суб 24 лис, 2018 17:07
Соглашусь с мнением одного из предыдущих выступающих, что здесь есть что ловить при ежемесячных затратах более 10 тыс. грн. С недавних пор в эту сумму больше не входит коммуналка, интернет и мобильная связь, то есть более 10 тыс. грн. должны составлять все остальные траты. А заявлять безусловно, что здесь ловить нечего - не стоит.
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