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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 14:49

Re: Укрексiмбанк

  mustbe написав:ЗЫ. Ответил всем в личку

Майте совість, інтрига року!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 15:13

  clientage написав:Sanio да, 1% -- эт тариф карты, даже по внуТрибанку и между своими зачисление на депозитную будет с комисс :(


І за p2p з Моно теж? Неужели? :)
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 15:17

  Nighthawk написав:
  clientage написав:Sanio да, 1% -- эт тариф карты, даже по внуТрибанку и между своими зачисление на депозитную будет с комисс :(


І за p2p з Моно теж? Неужели? :)

Переказ UKR Visa Direct MONODirect СУМА:100,00 ВАЛЮТА: UAH КОМІСІЯ:1,00 ВАЛЮТА: UAH
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 15:32

  J написав:
  Nighthawk написав:
  clientage написав:Sanio да, 1% -- эт тариф карты, даже по внуТрибанку и между своими зачисление на депозитную будет с комисс :(


І за p2p з Моно теж? Неужели? :)

Переказ UKR Visa Direct MONODirect СУМА:100,00 ВАЛЮТА: UAH КОМІСІЯ:1,00 ВАЛЮТА: UAH


ииии.... Дякую. От село...
Так а на ощадний закинути, а потім з нього на депозитку?
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 15:47

  Nighthawk написав:Так а на ощадний закинути, а потім з нього на депозитку?

Назва вкладу Ощадний
Незнижуваний залишок 30 000
3,00%
-----------------------------
:roll:
с него можно дистанционно снимать?
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 16:00

Re: Укрексiмбанк

Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 16:33

  J написав:
  Nighthawk написав:Так а на ощадний закинути, а потім з нього на депозитку?

Назва вкладу Ощадний
Незнижуваний залишок 30 000
3,00%
-----------------------------
:roll:
с него можно дистанционно снимать?


Лолшто? Морозити 30 000 за 3% і паритися зі зняттям бабла через відділення?
У мене приватна до 31.01.2019 р. Після останніх пАкрАщень не бачу сенсу продовжувати перебування у Сімі, морозячи 100к на півроку з депозиткою. Шкура не вартує вичинки.
Stringer, розслабтесь, тут нема що палити.
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 16:37

Nighthawk
бабло прихомячить можна тут:
на накопичувальній частині карткового
рахунку "Мої заощадження":
у гривні 4.3% річних
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 16:42

Nighthawk мы это уже сто раз проходили, когда лавочку закрывают перед носом...
Или кто то думает, что они кешбеки раздают, чтобы мы тут придумывали безкомиссионное пополнение шаровой инфинити?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 17:07

  Nighthawk написав:Після останніх пАкрАщень не бачу сенсу продовжувати перебування у Сімі, морозячи 100к на півроку з депозиткою. Шкура не вартує вичинки.
Stringer, розслабтесь, тут нема що палити.

Соглашусь с мнением одного из предыдущих выступающих, что здесь есть что ловить при ежемесячных затратах более 10 тыс. грн. С недавних пор в эту сумму больше не входит коммуналка, интернет и мобильная связь, то есть более 10 тыс. грн. должны составлять все остальные траты. А заявлять безусловно, что здесь ловить нечего - не стоит.
M-Audio
 
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