Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лис, 2018 19:07
Просто оставлю это здесь:
Тарифы на депозитки Тарифы на приватки
Изучайте, сравнивайте, думайте.
Я немного устал отвечать всем по тарифам в личку.
У меня не больше информации, чем у всех других пользователей интернета.
Кто хотел хинт - тот его получил в личку, не охота идти по стопам ВладаК.
Дальше - думайте сами.
Да пребудет с вами Сила
mustbe
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Додано: Суб 24 лис, 2018 19:37
mustbe написав:
Кстати о птичках: пополнение депозитки с приватки через тумбу - 0,5% комис
1. имеется ввиду тумба Бегемота?
или
2. тумба Симы (движение приватная карта симы ---> депозитная карта симы)?
если второе, то это можно и через банкомат Симы делать - они в природе встречаются гораздо чаще.
uaprofi
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Додано: Суб 24 лис, 2018 19:40
Второе - тумба эксима
mustbe
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Додано: Суб 24 лис, 2018 19:57
кто знает если картами (тариф депозитный) долгое время не пользоваться - "санкций" не будет?
только вот это: "У випадку, якщо до рахунку більше 6 місяців поспіль немає жодної картки, термін дії якої не закінчився, утримується штраф у розмірі 50 грн. на місяць" если на счёте на будет 50 грн. спишут всё при первом поступлении денег на счёт?
uaprofi
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Додано: Суб 24 лис, 2018 20:53
uaprofi Продолжение вопроса: Не спишут ли со счета деньги за годовое обслуживание, если год прошел, а есть еще активные карты к счету (открывались чуть позже, чем сам депозит)?
ygn
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Додано: Суб 24 лис, 2018 20:56
ygn написав: uaprofi
Продолжение вопроса:
Не спишут ли со счета деньги за годовое обслуживание, если год прошел, а есть еще активные карты к счету (открывались чуть позже, чем сам депозит)?
Спишут, у меня списывали
Я тут сам недавно запутался у каких карт есть годовая абонка, а де просто разово за выпуск платится, а какие полюбэ ток на год выпускаются
Кстати, вот у Платины (на год) есть допка, которая на 3мес позже выпущена за 250грн
Вот как она работать будет, тож на +3мес после основной или блокирнут?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 24 лис, 2018 21:00
clientage написав:
Кстати, вот у Платины (на год) есть допка, которая на 3мес позже выпущена за 250грн
Вот как она работать будет, тож на +3мес после основной или блокирнут?
У неё дата окончания такая же, как у основной карты
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Суб 24 лис, 2018 21:08
Вкладчик1234 написав: clientage написав:
Кстати, вот у Платины (на год) есть допка, которая на 3мес позже выпущена за 250грн
Вот как она работать будет, тож на +3мес после основной или блокирнут?
У неё дата окончания такая же, как у основной карты
А у меня нет, я оч. удивился
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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