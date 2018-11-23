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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 286
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:07

Просто оставлю это здесь:
Тарифы на депозитки
Тарифы на приватки

Изучайте, сравнивайте, думайте.
Я немного устал отвечать всем по тарифам в личку.
У меня не больше информации, чем у всех других пользователей интернета.
Кто хотел хинт - тот его получил в личку, не охота идти по стопам ВладаК.
Дальше - думайте сами.
Да пребудет с вами Сила
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:37

  mustbe написав:Кстати о птичках: пополнение депозитки с приватки через тумбу - 0,5% комис


1. имеется ввиду тумба Бегемота?
или
2. тумба Симы (движение приватная карта симы ---> депозитная карта симы)?

если второе, то это можно и через банкомат Симы делать - они в природе встречаются гораздо чаще.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:40

Второе - тумба эксима
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:57

кто знает если картами (тариф депозитный) долгое время не пользоваться - "санкций" не будет?
только вот это: "У випадку, якщо до рахунку більше 6 місяців поспіль немає жодної картки, термін дії якої не закінчився, утримується штраф у розмірі 50 грн. на місяць"

если на счёте на будет 50 грн. спишут всё при первом поступлении денег на счёт?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:53

uaprofi

Продолжение вопроса:

Не спишут ли со счета деньги за годовое обслуживание, если год прошел, а есть еще активные карты к счету (открывались чуть позже, чем сам депозит)?
ygn
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:56

  ygn написав:uaprofi

Продолжение вопроса:

Не спишут ли со счета деньги за годовое обслуживание, если год прошел, а есть еще активные карты к счету (открывались чуть позже, чем сам депозит)?

Спишут, у меня списывали
Я тут сам недавно запутался у каких карт есть годовая абонка, а де просто разово за выпуск платится, а какие полюбэ ток на год выпускаются

Кстати, вот у Платины (на год) есть допка, которая на 3мес позже выпущена за 250грн
Вот как она работать будет, тож на +3мес после основной или блокирнут?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:00

  clientage написав:Кстати, вот у Платины (на год) есть допка, которая на 3мес позже выпущена за 250грн
Вот как она работать будет, тож на +3мес после основной или блокирнут?

У неё дата окончания такая же, как у основной карты
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:08

  Вкладчик1234 написав:
  clientage написав:Кстати, вот у Платины (на год) есть допка, которая на 3мес позже выпущена за 250грн
Вот как она работать будет, тож на +3мес после основной или блокирнут?

У неё дата окончания такая же, как у основной карты

А у меня нет, я оч. удивился :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 552553554555
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