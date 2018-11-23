Изучайте, сравнивайте, думайте. Я немного устал отвечать всем по тарифам в личку. У меня не больше информации, чем у всех других пользователей интернета. Кто хотел хинт - тот его получил в личку, не охота идти по стопам ВладаК. Дальше - думайте сами. Да пребудет с вами Сила
кто знает если картами (тариф депозитный) долгое время не пользоваться - "санкций" не будет? только вот это: "У випадку, якщо до рахунку більше 6 місяців поспіль немає жодної картки, термін дії якої не закінчився, утримується штраф у розмірі 50 грн. на місяць"
если на счёте на будет 50 грн. спишут всё при первом поступлении денег на счёт?
Не спишут ли со счета деньги за годовое обслуживание, если год прошел, а есть еще активные карты к счету (открывались чуть позже, чем сам депозит)?
Спишут, у меня списывали Я тут сам недавно запутался у каких карт есть годовая абонка, а де просто разово за выпуск платится, а какие полюбэ ток на год выпускаются
Кстати, вот у Платины (на год) есть допка, которая на 3мес позже выпущена за 250грн Вот как она работать будет, тож на +3мес после основной или блокирнут?
у меня к платине допка голд за 1 грн. и сроком действия на год больше чем основная платина, мне менеджер в моем отделении кстати говорил, что допка работает спокойно весь свой срок несмотря на окончание срока действия основной карты
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet написав:у меня к платине допка голд за 1 грн. и сроком действия на год больше чем основная платина, мне менеджер в моем отделении кстати говорил, что допка работает спокойно весь свой срок несмотря на окончание срока действия основной карты
В тарифах однозначно написано: "протягом терміну дії основної картки". Хотя... может это относится к возможности заказать дополнительную карту в этот срок. Но это бессмысленная информация, ибо возможность заказать дополнительную карту к основной, которая на этот момент уже просрочена, выглядела бы очень странно.