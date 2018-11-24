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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лис, 2018 22:39
Тоже сказали на горячей линии, что все карты будут работать до истечения их срока, даже по окончании действия оплаченной на год абонентской платы (речь идет о карточном счете к депозиту). И говорят, что не будет сниматься никакой платы дополнительно. Я все-таки в последнем не уверен: а вдруг год пройдет и снова снимут за следующий год. По договору это 3000 (платина) - снимут и выпустят новую карту. Буду еще узнавать в отделении.
Додано: Суб 24 лис, 2018 22:41
Re: Укрексiмбанк
За Симой станется. С меня уже сняли лишнюю абонку, и если б я не заметил, то все бы и проканало
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 24 лис, 2018 23:02
clientage
Надо тогда оценивать, будет ли смысл дальше держать их карты с такой абонплатой при отсутствии кешбека на коммуналку и жд билеты. Скорее всего с Симой останутся только любители слетать попить кофе на венскую оперу.
Додано: Суб 24 лис, 2018 23:12
Я надеюсь, шо бабиты схаменуться и пересмотрят ограничения в начале января
... делайте хоть что-нибудь!
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