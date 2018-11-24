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банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 553554555556 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 286 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 34 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 12% 33 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 77 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 64 Всього голосів : 286 Додано: Суб 24 лис, 2018 22:39 Тоже сказали на горячей линии, что все карты будут работать до истечения их срока, даже по окончании действия оплаченной на год абонентской платы (речь идет о карточном счете к депозиту). И говорят, что не будет сниматься никакой платы дополнительно. Я все-таки в последнем не уверен: а вдруг год пройдет и снова снимут за следующий год. По договору это 3000 (платина) - снимут и выпустят новую карту. Буду еще узнавать в отделении. ygn Повідомлень: 2013 З нами з: 19.02.09 Подякував: 105 раз. Подякували: 170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лис, 2018 22:41 Re: Укрексiмбанк ygn написав: И говорят, что не будет сниматься никакой платы дополнительно И говорят, что не будет сниматься никакой платы дополнительно

За Симой станется. С меня уже сняли лишнюю абонку, и если б я не заметил, то все бы и проканало За Симой станется. С меня уже сняли лишнюю абонку, и если б я не заметил, то все бы и проканало ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 26444 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2106 раз. Подякували: 3014 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лис, 2018 23:02 clientage



Надо тогда оценивать, будет ли смысл дальше держать их карты с такой абонплатой при отсутствии кешбека на коммуналку и жд билеты. Скорее всего с Симой останутся только любители слетать попить кофе на венскую оперу. ygn Повідомлень: 2013 З нами з: 19.02.09 Подякував: 105 раз. Подякували: 170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лис, 2018 23:12 ygn написав: clientage



Надо тогда оценивать, будет ли смысл дальше держать их карты с такой абонплатой при отсутствии кешбека на коммуналку и жд билеты. Скорее всего с Симой останутся только любители слетать попить кофе на венскую оперу. Надо тогда оценивать, будет ли смысл дальше держать их карты с такой абонплатой при отсутствии кешбека на коммуналку и жд билеты. Скорее всего с Симой останутся только любители слетать попить кофе на венскую оперу.

Я надеюсь, шо бабиты схаменуться и пересмотрят ограничения в начале января Я надеюсь, шо бабиты схаменуться и пересмотрят ограничения в начале января ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 26444 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2106 раз. Подякували: 3014 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лис, 2018 02:59 clientage написав: ygn написав: clientage



Надо тогда оценивать, будет ли смысл дальше держать их карты с такой абонплатой при отсутствии кешбека на коммуналку и жд билеты. Скорее всего с Симой останутся только любители слетать попить кофе на венскую оперу. Надо тогда оценивать, будет ли смысл дальше держать их карты с такой абонплатой при отсутствии кешбека на коммуналку и жд билеты. Скорее всего с Симой останутся только любители слетать попить кофе на венскую оперу.

Я надеюсь, шо бабиты схаменуться и пересмотрят ограничения в начале января Я надеюсь, шо бабиты схаменуться и пересмотрят ограничения в начале января

у бабит цель привлечь деньги в банк а не фантиками накормить всех страждущих и КБ это один из способов привлечь народ с деньгами.

или вы считаете что народ пойдет на выход из банка из-за того что порезали КБ по коммуналке?

Был бы я на месте банкиров то просто взял бы срез как распределяется КБ по тем кто держит бабки в симе и те кто получив карту деньги забрали.

те категории КБ которые в основном используются первой группой и должны оставаться не затронутыми. остальное можно резать без опаски что клиенты с бабками в банке будут не довольны. ну и плюс ранжировать категории по степени использования толстосумами. думаю все так и произошло. порезали те категории на которые толстякам наплевать. а вот народ попроще накручивал себе на этих МСС. у бабит цель привлечь деньги в банк а не фантиками накормить всех страждущих и КБ это один из способов привлечь народ с деньгами.или вы считаете что народ пойдет на выход из банка из-за того что порезали КБ по коммуналке?Был бы я на месте банкиров то просто взял бы срез как распределяется КБ по тем кто держит бабки в симе и те кто получив карту деньги забрали.те категории КБ которые в основном используются первой группой и должны оставаться не затронутыми. остальное можно резать без опаски что клиенты с бабками в банке будут не довольны. ну и плюс ранжировать категории по степени использования толстосумами. думаю все так и произошло. порезали те категории на которые толстякам наплевать. а вот народ попроще накручивал себе на этих МСС. mephala Повідомлень: 3785 З нами з: 07.04.14 Подякував: 38 раз. Подякували: 554 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 553554555556 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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