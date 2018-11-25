Додано: Нед 25 лис, 2018 02:59

clientage написав: ygn написав: clientage



Надо тогда оценивать, будет ли смысл дальше держать их карты с такой абонплатой при отсутствии кешбека на коммуналку и жд билеты. Скорее всего с Симой останутся только любители слетать попить кофе на венскую оперу. Надо тогда оценивать, будет ли смысл дальше держать их карты с такой абонплатой при отсутствии кешбека на коммуналку и жд билеты. Скорее всего с Симой останутся только любители слетать попить кофе на венскую оперу.

Я надеюсь, шо бабиты схаменуться и пересмотрят ограничения в начале января Я надеюсь, шо бабиты схаменуться и пересмотрят ограничения в начале января

у бабит цель привлечь деньги в банк а не фантиками накормить всех страждущих и КБ это один из способов привлечь народ с деньгами.или вы считаете что народ пойдет на выход из банка из-за того что порезали КБ по коммуналке?Был бы я на месте банкиров то просто взял бы срез как распределяется КБ по тем кто держит бабки в симе и те кто получив карту деньги забрали.те категории КБ которые в основном используются первой группой и должны оставаться не затронутыми. остальное можно резать без опаски что клиенты с бабками в банке будут не довольны. ну и плюс ранжировать категории по степени использования толстосумами. думаю все так и произошло. порезали те категории на которые толстякам наплевать. а вот народ попроще накручивал себе на этих МСС.