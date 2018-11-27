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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 553554555556

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 288
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 22:39

Тоже сказали на горячей линии, что все карты будут работать до истечения их срока, даже по окончании действия оплаченной на год абонентской платы (речь идет о карточном счете к депозиту). И говорят, что не будет сниматься никакой платы дополнительно. Я все-таки в последнем не уверен: а вдруг год пройдет и снова снимут за следующий год. По договору это 3000 (платина) - снимут и выпустят новую карту. Буду еще узнавать в отделении.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 22:41

Re: Укрексiмбанк

  ygn написав:И говорят, что не будет сниматься никакой платы дополнительно

За Симой станется. С меня уже сняли лишнюю абонку, и если б я не заметил, то все бы и проканало :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 23:02

clientage

Надо тогда оценивать, будет ли смысл дальше держать их карты с такой абонплатой при отсутствии кешбека на коммуналку и жд билеты. Скорее всего с Симой останутся только любители слетать попить кофе на венскую оперу.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 23:12

  ygn написав:clientage

Надо тогда оценивать, будет ли смысл дальше держать их карты с такой абонплатой при отсутствии кешбека на коммуналку и жд билеты. Скорее всего с Симой останутся только любители слетать попить кофе на венскую оперу.

Я надеюсь, шо бабиты схаменуться и пересмотрят ограничения в начале января
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 02:59

  clientage написав:
  ygn написав:clientage

Надо тогда оценивать, будет ли смысл дальше держать их карты с такой абонплатой при отсутствии кешбека на коммуналку и жд билеты. Скорее всего с Симой останутся только любители слетать попить кофе на венскую оперу.

Я надеюсь, шо бабиты схаменуться и пересмотрят ограничения в начале января

у бабит цель привлечь деньги в банк а не фантиками накормить всех страждущих и КБ это один из способов привлечь народ с деньгами.
или вы считаете что народ пойдет на выход из банка из-за того что порезали КБ по коммуналке?
Был бы я на месте банкиров то просто взял бы срез как распределяется КБ по тем кто держит бабки в симе и те кто получив карту деньги забрали.
те категории КБ которые в основном используются первой группой и должны оставаться не затронутыми. остальное можно резать без опаски что клиенты с бабками в банке будут не довольны. ну и плюс ранжировать категории по степени использования толстосумами. думаю все так и произошло. порезали те категории на которые толстякам наплевать. а вот народ попроще накручивал себе на этих МСС.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:23

EximBonus информер
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 20:41

Скільки дають зняти валюти без попереднього замовлення ?

Цей шум краще пересидіти в валюті
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:59

Интересно если тут от фонда грабування получить 200 тыс. грн. Примут их на депозит?:)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:27

  demichh написав:Интересно если тут от фонда грабування получить 200 тыс. грн. Примут их на депозит?:)

Приймуть і не тільки тут...це зелена доріжка в любу банку на теренах Неньки.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:53

  mustbe написав:Зато - пропал последний смысл разносить карты по разным аккаунтам в эксим-бонусе.


Это почему?
Нигде в новых условиях программы не увидел, что начисление бонусов теперь происходит на картсчет, а не на каждую карту (понятно, что при наличии своего аккаунта под каждую карту).
У меня, например, 3 карты (моя и 2 у членов семьи) - 3 аккаунта в EximBonus. Все начисляется, как и прежде...
Anadonta
 
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