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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 554555556557

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 288
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:16

Как я понял:
Раньше за свинские мсс давали не более 100 грн на аккаунт.
Сейчас - без ограничения по сумме, но под 0,5%.
Вроде так

Какой сейчас смысл разносить карты по разным аккам ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:19

  Квесторе_поверніться написав:
  demichh написав:Интересно если тут от фонда грабування получить 200 тыс. грн. Примут их на депозит?:)

Приймуть і не тільки тут...це зелена доріжка в любу банку на теренах Неньки.

viewtopic.php?p=4466772#p4466772
Приймають лише там, де не розуміють суті процесу (хоча поки таких місць доволі багато).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:30

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  demichh написав:Интересно если тут от фонда грабування получить 200 тыс. грн. Примут их на депозит?:)

Приймуть і не тільки тут...це зелена доріжка в любу банку на теренах Неньки.

viewtopic.php?p=4466772#p4466772
Приймають лише там, де не розуміють суті процесу (хоча поки таких місць доволі багато).

Выплата от понда это непростая квитаха снятия с депо
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:41

значит отдадут 200 тыс, но на депо не примут?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:44

  demichh написав:значит отдадут 200 тыс, но на депо не примут?

Вміють тут запутати імярека...приймуть.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 15:57

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  demichh написав:Интересно если тут от фонда грабування получить 200 тыс. грн. Примут их на депозит?:)

Приймуть і не тільки тут...це зелена доріжка в любу банку на теренах Неньки.

viewtopic.php?p=4466772#p4466772
Приймають лише там, де не розуміють суті процесу (хоча поки таких місць доволі багато).

а чем это отличается от продажи недвижимости?
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