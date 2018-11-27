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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 15:16
Как я понял:
Раньше за свинские мсс давали не более 100 грн на аккаунт.
Сейчас - без ограничения по сумме, но под 0,5%.
Вроде так
Какой сейчас смысл разносить карты по разным аккам ?
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mustbe
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Додано: Сер 28 лис, 2018 15:19
viewtopic.php?p=4466772#p4466772
Квесторе_поверніться написав: demichh написав:
Интересно если тут от фонда грабування получить 200 тыс. грн. Примут их на депозит?:)
Приймуть і не тільки тут...це зелена доріжка в любу банку на теренах Неньки.
Приймають лише там, де не розуміють суті процесу (хоча поки таких місць доволі багато).
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klug
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Додано: Сер 28 лис, 2018 15:30
klug написав:
viewtopic.php?p=4466772#p4466772
Квесторе_поверніться написав: demichh написав:
Интересно если тут от фонда грабування получить 200 тыс. грн. Примут их на депозит?:)
Приймуть і не тільки тут...це зелена доріжка в любу банку на теренах Неньки.
Приймають лише там, де не розуміють суті процесу (хоча поки таких місць доволі багато).
Выплата от понда это непростая квитаха снятия с депо
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 28 лис, 2018 15:41
значит отдадут 200 тыс, но на депо не примут?
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demichh
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Додано: Сер 28 лис, 2018 15:44
demichh написав:
значит отдадут 200 тыс, но на депо не примут?
Вміють тут запутати імярека...приймуть.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 15:57
klug написав:
viewtopic.php?p=4466772#p4466772
Квесторе_поверніться написав: demichh написав:
Интересно если тут от фонда грабування получить 200 тыс. грн. Примут их на депозит?:)
Приймуть і не тільки тут...це зелена доріжка в любу банку на теренах Неньки.
Приймають лише там, де не розуміють суті процесу (хоча поки таких місць доволі багато).
а чем это отличается от продажи недвижимости?
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J
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Додано: Сер 28 лис, 2018 20:00
mustbe написав:
Как я понял:
Раньше за свинские мсс давали не более 100 грн на аккаунт.
Сейчас - без ограничения по сумме, но под 0,5%.
Вроде так
Какой сейчас смысл разносить карты по разным аккам ?
Согласен, в таком контексте регистрировать разные аккаунты теперь бессмысленно.
Но если в месяц тратятся суммы, значительно превышающие лимитные 15 - 20 - 25 тыс., то по-прежнему очень даже имеет смысл разносить карты по разным аккаунтам. Хотя без оплаты "коммуналки" выходить за рамки лимитов теперь будет сложнее...
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Anadonta
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Додано: Сер 28 лис, 2018 20:39
Anadonta написав: mustbe написав:
Как я понял:
Раньше за свинские мсс давали не более 100 грн на аккаунт.
Сейчас - без ограничения по сумме, но под 0,5%.
Вроде так
Какой сейчас смысл разносить карты по разным аккам ?
Согласен, в таком контексте регистрировать разные аккаунты теперь бессмысленно.
Но если в месяц тратятся суммы, значительно превышающие лимитные 15 - 20 - 25 тыс., то по-прежнему очень даже имеет смысл разносить карты по разным аккаунтам. Хотя без оплаты "коммуналки" выходить за рамки лимитов теперь будет сложнее...
Да сколько же у вас там всех коммуналка? Десятка тысяч?
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Stringer
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Додано: Сер 28 лис, 2018 20:45
Stringer написав:
Да сколько же у вас там всех коммуналка? Десятка тысяч?
Где-то так. 12 месяцев с учётом летних - 100 тыс. Как раз разница между Платиной за 1050 грн. и Инфинити за 3000 грн.
А теперь, смысла в ней нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 28 лис, 2018 20:56
Anadonta написав:
Но если в месяц тратятся суммы, значительно превышающие лимитные 15 - 20 - 25 тыс., то по-прежнему очень даже имеет смысл разносить карты по разным аккаунтам
Хоть убей - не вижу смысла.
Раньше был лимит на акк. Сейчас его нет.
Растолкуйте - в чем сейчас смысл мультиакков ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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