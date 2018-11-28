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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 20:58
mustbe написав:
Раньше был лимит на акк. Сейчас его нет.
драсте
п.5.1.
- для карты Visa Platinum - ставка 5% от суммы оплаты применяется к оплатам на общую сумму до 20 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1,2% от суммы оплаты;
а я трачу в мес 40К
Т.е. допка на жену/тёщу д.б. обязательно
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 28 лис, 2018 21:05
clientage написав: mustbe написав:
Раньше был лимит на акк. Сейчас его нет.
драсте
п.5.1.
- для карты Visa Platinum - ставка 5% от суммы оплаты применяется к оплатам на общую сумму до 20 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1,2% от суммы оплаты;
а я трачу в мес 40К
Т.е. допка на жену/тёщу д.б. обязательно
То для карты, а не для акка. У меня в одном акке две Платины, в месяц до 1500 без проблем.
А вот с пополнения мобил засада. Больше чем на 1000 в месяц с акка не пополнишь.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 21:12
У меня - три платины на одном акке.
Приносят 2700-2900 / мес.
До сих пор не вижу профита от того, чтобы их разнести по разным аккам
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Сер 28 лис, 2018 21:14
Фантом написав:
Больше чем на 1000 в месяц с акка не пополнишь
Под 0,5% ? Тануевонафик
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Сер 28 лис, 2018 21:26
Фантом написав:
А вот с пополнения мобил засада.
нуу так мож для этого нужно несколько экков?
не более 1000 на каждый экк
хотяя с экков мона и коммуналку оплачивать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 28 лис, 2018 21:39
clientage написав: Фантом написав:
А вот с пополнениями мобил засада.
нуу так мож для этого нужно несколько экков?
не более 1000 на каждый экк
хотяя с экков мона и коммуналку оплачивать
Разве только после Нового года.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 22:25
Фантом написав:
Разве только после Нового года.
Не ну понятно, шо Тася -- храсава, а Сима приболела
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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