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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 555556557558

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 288
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
34
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
79
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
64
Всього голосів : 288
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 20:58

Re: Укрексiмбанк

  mustbe написав:Раньше был лимит на акк. Сейчас его нет.

драсте
п.5.1.
- для карты Visa Platinum - ставка 5% от суммы оплаты применяется к оплатам на общую сумму до 20 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1,2% от суммы оплаты;
а я трачу в мес 40К 8)
Т.е. допка на жену/тёщу д.б. обязательно :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:05

  clientage написав:
  mustbe написав:Раньше был лимит на акк. Сейчас его нет.

драсте
п.5.1.
- для карты Visa Platinum - ставка 5% от суммы оплаты применяется к оплатам на общую сумму до 20 000 грн в текущем месяце; на все последующие оплаты в этом месяце применяется ставка 1,2% от суммы оплаты;
а я трачу в мес 40К 8)
Т.е. допка на жену/тёщу д.б. обязательно :idea:

То для карты, а не для акка. У меня в одном акке две Платины, в месяц до 1500 без проблем.
А вот с пополнения мобил засада. Больше чем на 1000 в месяц с акка не пополнишь.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:12

У меня - три платины на одном акке.
Приносят 2700-2900 / мес.
До сих пор не вижу профита от того, чтобы их разнести по разным аккам
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:14

Re: Укрексiмбанк

  Фантом написав:Больше чем на 1000 в месяц с акка не пополнишь

Под 0,5% ? Тануевонафик
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:26

Re: Укрексiмбанк

  Фантом написав:А вот с пополнения мобил засада.

нуу так мож для этого нужно несколько экков? :wink:
не более 1000 на каждый экк
хотяя с экков мона и коммуналку оплачивать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:39

  clientage написав:
  Фантом написав:А вот с пополнениями мобил засада.

нуу так мож для этого нужно несколько экков? :wink:
не более 1000 на каждый экк
хотяя с экков мона и коммуналку оплачивать


Разве только после Нового года. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:25

Re: Укрексiмбанк

  Фантом написав:Разве только после Нового года.

Не ну понятно, шо Тася -- храсава, а Сима приболела :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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