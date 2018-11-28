Додано: Чет 29 лис, 2018 17:54

Допки платины в депо-пакете тоже стали по 700грн (как и в приватном), для тех у кого от экв 100к.

Остальные наверно тоже подорожали, не смотрел

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин